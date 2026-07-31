Luego de varios días de completa incertidumbre, ya hay una decisión final sobre la posible privatización de la Copa del Mundo.

A través de un comunicado, el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió su postura después de que estuviera en el ojo del huracán en las últimas horas.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unirnos y mejorar. Como resultado, esta propuesta no avanzará", compartió.

Lee También Concacaf rechaza la propuesta de la FIFA; expresa preocupación por la venta del Mundial a inversores privados

El dirigente del máximo organismo del futbol a nivel mundial estableció que su propuesta era para ayudar a las 211 federaciones, sobre todo, a las que necesitaban todavía más un impulso económico.

"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo proporcionar una base para fortalecer aún más nuestras Asociaciones Miembros de la FIFA y nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, hacerlo solo si la mayoría de las Asociaciones Miembros de la FIFA apoyan y siempre están sujetas a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", señaló.

[Publicidad]

No obstante, el mandatario de la institución dejó en claro que volverá a entablar conversaciones con las federaciones que sigan con la intención de apoyarlo para vender un porcertanje de los Mundiales.

Lee También Rafael Márquez debutará al frente de la Selección Mexicana con amistoso ante Colombia

"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con un espíritu de interés compartido por nuestro juego, y con el objetivo de seguir haciendo crecer el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", manifestó Gianni Infantino.

[Publicidad]

De esta manera, se confirmó que el proyecto que se tenía para recibir capital privado para las Copas del Mundo y otro torneos importantes no se materializará