Tras recuperar confianza con su primera victoria del Apertura 2026, Pumas vuelve a enfocarse en la Liga MX con la intención de confirmar que el triunfo ante Toluca no fue una casualidad.

El conjunto universitario dio una muestra de carácter al imponerse como visitante a uno de los mejores equipos del certamen, y ahora desea mantener la inercia positiva para seguir escalando posiciones en la tabla.

El equipo dirigido por Esteban Solari afrontará una nueva prueba lejos de casa cuando visite el estadio Olímpico Benito Juárez, frente a unos Bravos que atraviesan un complicado inicio de torneo.

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Los auriazules intentarán aprovechar el momento anímico que viven para sumar su segundo triunfo consecutivo y consolidar su proyecto en las primeras semanas de competencia ante la pausa por la Leagues Cup.

Del otro lado estará FC Juárez, escuadra que todavía no logra encontrar regularidad y que llega con la obligación de reaccionar ante su afición. Los fronterizos han dejado escapar puntos importantes en el arranque del certamen.

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Para Pedro Caixinha y sus dirigidos, el encuentro representa una oportunidad clave para cambiar la visión de su temporada. Conseguir su primera victoria no solo significaría abandonar los últimos puestos de la clasificación, sino también recuperar la confianza en un proyecto que es analizado por la directiva.

El historial reciente entre ambas escuadras presenta antecedentes favorables para cada lado dependiendo del escenario. El más reciente enfrentamiento en Ciudad Universitaria terminó con una victoria de Pumas por (4-2), en un duelo lleno de emociones que dejó en evidencia el poder ofensivo del conjunto auriazul.