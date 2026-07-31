Luego de la controversia que se generó por las ausencias que tuvo el equipo de Estrellas de la Liga MX en su derrota ante la MLS, el técnico que representó al circuito mexicano, Antonio Mohamed, lanzó un dardo para estos futbolistas.

Jugadores como Armando 'Hormiga' González, Keylor Navas o Gilberto Mora, no asistieron al compromiso ante la Major League Soccer efectuada en Charlotte, en el estadio de los Panters de Carolina.

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¿Qué dijo el Turco Mohamed sobre el Juego de Estrellas ante la MLS?

"Que en México también se tome con seriedad el tema, que si no viene un jugador que es elegido que haya un tipo de sanción o algo, como es aquí (en Estados Unidos)", dijo en rueda de prensa.

"Con respecto a la Leagues Cup, nosotros Toluca la queremos ganar y seguramente todos los equipos mexicanos también, ya es momento que un equipo (mexicano) la pueda ganar, los equipos de MLS han mejorado muchísimo, pero nos preparamos para poder ganarla y en la liga lo mismo, es llegar a lo máximo", finalizó el entrenador argentino.