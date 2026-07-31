La Jornada 3 del Apertura 2026 continúa este viernes 31 de julio con tres encuentros que prometen emociones desde el arranque del fin de semana.

En la triple cartelera de este día, Chivas buscará sumar puntos en su visita a Puebla, mientras que Atlético de San Luis intentará hacerse fuerte en casa frente a Tijuana. La actividad cerrará con Pumas, que visitará la complicada cancha de los Bravos de Juárez.

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El Guadalajara buscará sumar su segunda victoria en el torneo cuando visite al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas (Tiempo del centro de México).

En el Alfonso Lastras, a las 21:00 horas, Atlético de San Luis recibe a unos Xolos que buscan seguir invictos.

A la misma hora, Pumas jugará ante Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez. Los universitarios quieren su segundo triunfo al hilo, mientras que los locales sueñan con ganar su primer duelo en el presente certamen.

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¿Dónde ver la Liga MX HOY?

Puebla vs Chivas

Estadio Cuauhtémoc

Horario: 7:00 pm

Transmisión: Azteca 7, ESPN

Atlético San Luis vs Xolos de Tijuana

Estadio Alfonso Lastras

Horario: 9:00 pm

Transmisión: ESPN

Juárez vs Pumas

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