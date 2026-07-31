El gobierno de Italia matizó que los controles aeroportuarios y portuarios, referentes al espacio Schengen, para viajeros llegados de España y decretados por la crisis en Ceuta serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).

"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", informan fuentes gubernamentales.

Antes, el Ministerio del Interior italiano había informado de su decisión de introducir controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

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En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que Italia cerró temporalmente a España el espacio Schengen, es decir la zona de libre circulación de la Unión Europea.

"La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa. Es una medida prevista por los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable", escribió Tajani.

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Francia refuerza presencia policiaca en frontera con España

Francia multiplicará por cinco el número de policías desplegados como refuerzo en la frontera con España tras la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta, anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Desde el viernes "los refuerzos se triplican, con 184 policías movilizados y una vigilancia por dron reforzada", escribió el ministro en X. Y "a partir de mañana, se quintuplicarán, llevando el dispositivo a 334 policías y gendarmes además de los efectivos habitualmente movilizados", detalló.

"Los medios de vigilancia aérea también se reforzarán", así como las patrullas en los trenes, añadió.

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Paralelamente el presidente Emmanuel Macron expresó el viernes la "solidaridad" de Francia con España, enfrentada a un aflujo excepcional de migrantes por tierra y por mar procedentes de Marruecos.

Unas 48 mil personas de las aproximadamente 60 mil que han cruzado la frontera desde el jueves ya habían vuelto a Marruecos el viernes por la noche, según las autoridades españolas.

"Reitero nuestra solidaridad con España, su gobierno y su pueblo", escribió Macron en X.

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