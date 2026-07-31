Una reactivación de un incendio en el departamento de Var, en la Provenza francesa, que arde desde el 21 de julio y que ha quemado en total 5 mil 500 hectáreas, obligó a evacuar a "cerca de 2 mil 500 personas", anunció el prefecto, Simon Babre.

Algunas de las familias afectadas por esta evacuación es la tercera vez que lo han tenido que hacer desde que se declaró el incendio hace una decena de días, indicó Babre en conferencia de prensa.

Los desalojos se llevaron a cabo en algunos barrios de las localidades de Correns y Montfort sur Agens, explicó en un comunicado la Prefectura (delegación del gobierno) de Var (sureste de Francia).

Babre explicó que desde que se detectó la reactivación del fuego hacia las 13.30 locales hasta el final de la tarde se habían quemado mil hectáreas, que se añadían a las 4 mil 500 que se llevaban calcinadas hasta entonces.

El incendio en el macizo del Gros Bessillon, que se encuentra a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto mediterráneo de Tolón, que es la capital del departamento, se reavivó por el viento mistral que sopló en la zona, con ráfagas de 40 kilómetros por hora.

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Un importante dispositivo formado por 700 bomberos en tierra apoyados por ocho hidroaviones Canadair y por seis helicópteros bombarderos de agua estuvo tratando de controlar el avance de las llamas en unas condiciones meteorológicas nada favorables, ya que, además del viento, las temperaturas en la zona rozaron los 40 grados, y eso se repetirá el sábado.

Crisis por incendio cerca de Burdeos no ha terminado

Por otro lado, sobre el megaincendio que durante más de una semana calcinó 42 mil hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos (suroeste), la prefecta del departamento de Gironda, Sophie Brocas, indicó este viernes: "La crisis no está terminada pero progresamos, la situación mejora día a día".

"El fuego no está fijado, pero progresamos", y "se puede considerar que la mejora se confirma, ya que la superficie quemada no ha variado, sigue siendo de 42 mil hectáreas", señaló Brocas en una comparecencia ante los medios.

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Explicó que sigue habiendo varios puntos calientes, en particular junto al litoral en el municipio de Porge y al sur de Lacanau.

La Prefectura autorizó este viernes la vuelta a casa de los habitantes de varias localidades en la bahía de Arcachon: Biganos (11 mil personas), buena parte de Audenge (10 mil), Andernos les Bains (12 mil) y Lanton (7 mil), así como residencias turísticas y cámpings de Lacanau.

En total, se ha dado el visto bueno para el retorno de 198 mil personas de las más de 220 mil que llegaron a ser evacuadas. Quedan, sin embargo, cinco municipios en los que no se ha autorizado.

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Grecia desaloja parte de un suburbio de Atenas por incendios

Los bomberos combaten el viernes varios incendios en Grecia, donde los vientos fuertes obligaron a las autoridades a ordenar la evacuación de parte de un suburbio de Atenas.

En un mensaje enviado a los teléfonos móviles, Protección Civil pidió a última hora de la tarde la evacuación preventiva de una parte de Chaidari, un barrio situado a 11 km al oeste de la capital griega.

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"Hay viviendas situadas cerca del foco" del incendio, advirtió Vassilis Vathrakogiannis, portavoz de los bomberos, en rueda de prensa. "Por eso se han enviado mensajes de alerta", dijo.

"Se han movilizado cuatro aviones cisterna, cinco helicópteros y más de un centenar de bomberos para combatir el incendio en Chaidari", indicó a la AFP un portavoz de los bomberos.

El alcalde de Chaidari, Michalis Selekos, indicó que los habitantes habían corrido "un riesgo enorme", pero los bomberos desplegados habían logrado contenerlo en un barranco.

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La mayoría de los habitantes han podido regresar a sus hogares, añadió.

Según los servicios de lucha contra incendios, 51 fuegos forestales se han declarado en las últimas 24 horas.

Este nuevo frente se suma a otros incendios declarados en los últimos cuatro días, primero en la isla turística de Paros, en las Cícladas, y posteriormente en la región cercana a la ciudad de Rétino, en Creta.

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En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.

"Todo mi café quedó destruido. Este lugar mantenía a dos familias, la mía y la de mi hijo", contó a la AFP Thrasyvoulos Paterakis, de 69 años, propietario de un café en el pueblo de Agia Galini. "Ahora estamos en la calle", lamentó.

Un incendio golpeó la noche del miércoles esta turística localidad del sur de Creta, forzando la evacuación de unos 8.000 turistas y residentes. Aunque la mayoría de personas ya han podido regresar a sus hogares, los daños son cuantiosos.

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