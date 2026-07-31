En el marco de la ceremonia de graduación de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, el secretario de marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que México necesita marinos altamente preparados con el fin de enfrentar los nuevos desafíos de seguridad y destacó que la formación naval evoluciona con herramientas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y el pensamiento crítico para fortalecer el poder marítimo del país.

Durante el acto, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Marina (Semar) reconoció al secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, como padrino de la generación 2022-2026, al señalar que su trayectoria representa un ejemplo de servicio a la nación para las y los nuevos oficiales.

“Mi saludo y agradecimiento por formar parte de la familia coronaval al convertirse en padrino de la generación 2022-2026 de las y los guardiamarinas de este heroico plantel. Su trayectoria y experiencia profesional son ejemplo de un servicio a la nación que, estoy seguro, latirá en el corazón de cada joven que hoy se gradúa”, expresó Morales Ángeles.

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Educación naval, pilar para bienestar y seguridad de México

En la ceremonia, a la que también asistió el secretario de la defensa nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, Morales Ángeles sostuvo que la educación naval constituye uno de los pilares para garantizar la seguridad, el desarrollo y el bienestar del país.

Afirmó que las grandes naciones se construyen a través de la educación y que invertir en la formación de los marinos fortalece la inteligencia estratégica, la capacidad operativa, el liderazgo y la seguridad nacional.

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Indicó que la Heroica Escuela Naval Militar no sólo forma especialistas en navegación, ingeniería o táctica naval, sino mujeres y hombres capaces de tomar decisiones bajo presión, privilegiar el deber sobre el interés personal y ejercer el mando con responsabilidad.

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Frente a las y los guardiamarinas, los exhortó a mantener una preparación permanente y a no depender sólo de la tecnología.

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“Dominen la tecnología, pero no permitan que ésta destruya su criterio. Las máquinas pueden procesar datos; el juicio moral seguirá siendo responsabilidad de ustedes”, afirmó al hacer hincapié en que debe prevalecer sobre la motivación con la finalidad de enfrentar la adversidad.

Además, agradeció a las familias de los egresados por el respaldo brindado durante los años de formación y recordó que el servicio a México implica sacrificios compartidos.

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Aumentan mujeres graduadas

Como parte de la ceremonia, el secretario de marina informó que fueron graduados 211 ingenieros guardiamarinas, de los cuales 170 pertenecen al Cuerpo General, 27 a Infantería de Marina —incluidos dos cadetes de El Salvador— y 14 pilotos aeronavales.

Precisó que la generación está integrada por 138 hombres y 73 mujeres, lo que representa el mayor número de mujeres graduadas en la historia de la Heroica Escuela Naval Militar.

Al dirigirse a la mandataria federal, Morales Ángeles afirmó que dicha generación fortalece el poder naval de la nación y refrenda el compromiso del Estado con la educación militar.

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"La Armada de México es una institución que se reinventa cuando las circunstancias lo demandan, incorpora nuevas tecnologías sin renunciar a sus principios y sabe navegar en aguas complejas para salir avante, porque su razón de ser es servir a México”, concluyó.

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