La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, al calificarlo como "un gran secretario de Marina" y lo puso como ejemplo para las nuevas generaciones.

"Un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México formado en esta institución, un patriota y sobre todo un gran ser humano. Aprendan de su ejemplo porque el liderazgo verdadero se construye todos los días con disciplina, con sencillez, con honestidad y con un profundo amor por México", expresó.

Durante la ceremonia de graduación de las y los cadetes de la Heróica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, la mandataria federal les reconoció la decisión de servir al pueblo y a la nación.

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"Ustedes buscaron dedicar su vida a proteger a México, y esa es una de las formas de tomar conciencia de nuestro papel en la historia. Es una de las decisiones más nobles y trascendentes que puede tomar una persona", dijo al destacar a dicha institución.

Destaca defensa de la soberanía

Además, Sheinbaum destacó la defensa de la soberanía, proteger a su pueblo y honrar a la patria con valores.

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Ante nuevos desafíos, les instó a estar preparados, con conocimiento, con disciplina, con capacidad de innovar, pero sobre todo con un profundo amor por su pueblo y su patria.

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Declaró que "la autoridad solo tiene se rumbo cuando se ejerce con honestidad, pero también con humildad".

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Les dijo que al convertirse en oficiales de la Secretaría de Marina, se convierten en "custodios de la nación que ha conquistadosu libertad , su soberanía y su dignidad, gracias el esfuerzo y al sacrificio de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos".

Finalmente, declaró que la Armada de México es una de las instituciones que mayor confianza inspira en la ciudadanía, que se ha ganado con décadas de trabajo, disciplina y servicio.

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