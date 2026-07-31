Al anunciar un nuevo examen de control presencial para las y los aspirantes seleccionados y para quienes quedaron fuera pero alcanzaron puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos, el Comité Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que detectó "cambios sustanciales" de los resultados del examen en línea comparado con años anteriores que fue presencial.

En conferencia de prensa, Eduardo Bárzana García y presidente de la Comisión Técnica instalada el pasado 27 de julio para revisar la prueba en línea, detalló que analizaron los resultados de entre 2021 y 2025, los cuales compararon con los obtenidos en la prueba de este 2026.

"Los percentiles se desplazaron relativamente poco, mientras que la mediana y los percentiles superiores registraron incrementos considerablemente mayores", expresó.

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La ayuda es para los exámenes de ingreso a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como para bachillerato. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Explicó que en el conjunto de registros analizados para el periodo 2021- 2025, aproximadamente 3.5% de las personas aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esta proporción fue de 16.3%. En este sentido, agregó que la proporción con 110 o más aciertos pasó de .9% entre 2021 y 2025 a 5.5% en 2026, por lo que se multiplicó aproximadamente por 6.

"El cambio de modalidad al examen en línea y el uso de IA conlleva ventajas y riesgos, sin embargo, la magnitud de las incidencias documentadas y de los cambios observados de los resultados, hizo necesaria una revisión técnica integral", añadió Bárzana García.

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En este sentido, el grupo de expertos que revisó el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026, detalló que al tratarse de un examen en línea se utilizó un modelo de supervisión de inteligencia artificial (IA) y verificación humana que detectó conductas prohibidas y no autorizadas, entre ellas, mencionó, el uso de teléfonos celulares, la presencia de personas auxiliando a los aspirantes, posibles apoyos externos para resolver reactivos y casos de presunta suplantación de identidad.

El Comité Técnico de la UNAM explicó que dichas conductas llevaron a la cancelación de cerca del 2% de las pruebas, de un total de 158 mil 727 aspirantes que buscaban un lugar en las aulas de la Máxima Casa de Estudios, aunque explicó que previo a la resolución de hoy, algunos aspirantes ya habían sido sometidos a una verificación que, en muchos de los casos, dejaron puntajes inferiores a los registrados en la primera prueba.

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