El subdirector general de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Omar Moya, publicó el Programa Anual de Obras Públicas 2026, que contempla, entre otras cosas, la instrumentación, estudio y seguimiento del comportamiento topográfico y estructural del viaducto elevado y tramo superficial de la Línea 12, desde la estación Tláhuac hasta la transición Culhuacán - Atlalilco.

Con una inversión total estimada de 232 millones 250 mil pesos, el Sistema de Transporte Colectivo realizará trabajos en toda la red del Metro, siendo la Línea 12 –que va de Tláhuac a Mixcoac– en donde más labores se realizarán. Se trata de cinco ejes de trabajo, que van desde el mantenimiento sistemático a la estructura metálica del viaducto elevado, hasta el suministro e instalación de equipo especializado, monitoreo (vibración, desplazamientos, esfuerzos).

El primero será el mantenimiento sistemático a la estructura metálica del viaducto elevado de la Línea 12; luego la instrumentación, estudio y seguimiento del comportamiento topográfico y estructural del viaducto elevado y tramo superficial desde la estación Tláhuac hasta la transición Culhuacán - Atlalilco.

Después el suministro e instalación de equipo especializado, monitoreo (vibración, desplazamientos, esfuerzos) y evaluación del comportamiento en sitios seleccionados del viaducto elevado; la inspección del estado actual de la estructura de reforzamiento del viaducto elevado; y el apoyo técnico especializado y seguimiento a la obra de mantenimiento sistemático del viaducto elevado (tramo metálico) de la Línea 12.

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Revisarán tramos elevados de más líneas

El Programa Anual de Obras Públicas 2026 también contempla el seguimiento y evaluación de más tramos elevados de otras líneas del STC. En la Línea 4, desde la transición Martín Carrera - Talismán a Santa Anita, se realizará la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado.

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Mientras que en la Línea 9, desde la cola de maniobras hasta la transición Velódromo - Mixiuhca, también se realizará el seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado; lo mismo pasará en el tramo elevado de la Línea B, desde la transición Deportivo Oceanía - Oceanía hasta la transición San Lázaro - Morelos, incluyendo la rotonda en estación San Lázaro y la Vía de enlace LB a L5.

“El Metro contempla el suministro e instalación de equipo especializado, monitoreo y evaluación del comportamiento en sitios seleccionados de los viaductos elevados de las Líneas 4, 9 y B del Sistema de Transporte Colectivo”, se expone en el documento que fue publicado a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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Evaluarán comportamiento de cajón de Línea A del Metro

El Programa Anual de Obras Públicas 2026 también prevé la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del cajón del Metro en el tramo Guelatao – La Paz de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, zona que –recurrentemente– es afectada por las fuertes lluvias.

EL UNIVERSAL publicó este miércoles que el STC avanza en la construcción de un brocal de bombeo en la Línea A, entre las estaciones Santa Marta y Los Reyes, una obra que registra 55% de avance y que busca mitigar las inundaciones que frecuentemente afectan ese tramo –en la Calzada Zaragoza– durante la temporada de lluvias.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que esta intervención forma parte de una estrategia preventiva para atender las afectaciones provocadas por factores externos al sistema, como las lluvias intensas, el hundimiento diferencial del terreno en la Calzada Zaragoza, que, incluso, han llegado a dañar la catenaria.

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"Lo que encontramos fue una falta de anticipación. No podemos evitar que llueva, ni que la tierra se siga asentando, pero sí podemos tener una respuesta mucho más rápida y no esperar a que se inunde la zona para empezar a actuar", señaló.

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Actualmente ya opera en ese sitio un equipo auxiliar de bombeo permanente, mientras continúan los trabajos de construcción. El funcionario indicó que, una vez concluida la obra, el Metro contará con una solución propia para desalojar el agua sin depender únicamente de las acciones que realicen el municipio de La Paz o las autoridades hidráulicas.

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"Lo que va a hacer este brocal es empezar a desviar el agua e impulsarla hacia puntos donde es más difícil que se inunden. Así podremos desalojarla con mayor rapidez y enfrentar la próxima temporada de lluvias con mejores condiciones", explicó.

El Metro agregó que, de igual forma, se harán trabajos de sustitución de impermeabilizante en azoteas; el tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interestaciones de la red; trabajos de mantenimiento mediante el desazolve del canal cubeta, cárcamos y drenajes; sustitución o reparación de charolas de captación pluvial y de rejillas en estructuras de ventilación en las instalaciones del STC.

“Se hace del conocimiento general el Programa Operativo Anual 2026, el cual es de carácter informativo, por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Sistema de Transporte Colectivo”, recalcó el Metro en el documento.

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