El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive no está descartada para participar en los trabajos de renovación de la Línea 3, a pesar de que acumuló un retraso de 27 meses en la modernización de la Línea 1.

El funcionario explicó que el proceso de selección no dependerá de decisiones personales, sino de criterios técnicos, financieros y legales, por lo que cualquier empresa que cumpla con los requisitos podrá competir por el proyecto.

Indicó que el principal objetivo para la modernización de la Línea 3 es encontrar una empresa que –además de contar con experiencia ferroviaria– pueda aportar recursos mediante un esquema de coinversión con el Gobierno de la Ciudad de México.

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“Lo que estamos priorizando en el tema de Línea 3 es que sea una empresa con el capital. Lo primero que se está tratando de lograr es quién puede ayudarnos en el financiamiento de la ejecución del proyecto y que sea una coinversión en donde podamos participar tanto el gobierno como la empresa de manera equitativa y que el costo sea menor”, explicó.

Agregó que serán evaluados el programa de financiamiento, la experiencia en sistemas ferroviarios y la capacidad técnica de cada participante.

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Precisó que la revisión del procedimiento estará a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mientras que el Metro solicitará que las empresas acrediten experiencia en este tipo de infraestructura.

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CRRC podrá participar si cumple los requisitos

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que nuevamente participe la empresa china, Rubalcava respondió que legalmente no existe impedimento para ello.

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“Jurídicamente sí. Yo no podría coartar la posibilidad de que ni siquiera participen. Cualquier empresa que tenga la capacidad puede participar”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que las autoridades tomarán en cuenta los antecedentes de la modernización de la Línea 1, donde CRRC registró un retraso de más de dos años, así como el proceso legal –litigio– que actualmente mantiene con el Gobierno capitalino.

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“Tenemos muy presentes las condiciones legales en las que estamos actualmente con CRRC y también cuáles fueron los tropiezos que tuvimos en Línea 1”, señaló.

“Vamos a buscar que no nos pase que todo se concentre solamente en la toma de decisiones de una sola empresa que el día de mañana pueda impactarnos en que la obra esté mal hecha o tengamos malos trenes”, añadió.

Metro inicia nueva conciliación con empresa china por retrasos en la Línea 1

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro también retomó el proceso de conciliación con la empresa china, CRRC Zhuzhou Locomotive, encargada de la modernización de la Línea 1, mientras continúa el arbitraje internacional por los presuntos incumplimientos y retrasos en la entrega del proyecto.

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El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el procedimiento legal sigue su curso y aseguró que el organismo cuenta con elementos jurídicos y peritajes que respaldan su posición frente a la empresa.

Rubalcava explicó que la empresa china sostiene que las suspensiones administrativas que intentó promover no fueron otorgadas de manera correcta, por lo que ambas partes regresaron a la etapa de conciliación dentro del arbitraje internacional.

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"Regresamos otra vez al proceso de conciliación de arbitraje. En el arbitraje se están presentando las pruebas correspondientes", dijo.

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Añadió que existen montos que la empresa debe cubrir para que continúe el procedimiento. En caso de no hacerlo, el Metro podría asumir temporalmente ese pago para evitar que el arbitraje se suspenda y garantizar que el proceso continúe.

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A pesar del litigio, el funcionario afirmó que observa avances positivos y confió en que el fallo favorecerá al STC Metro, pues "considero que jurídicamente vamos a tener la razón".

LL