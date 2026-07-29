El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro incrementó la disponibilidad de sus escaleras eléctricas al pasar de 82% en 2025 a 96.5% en 2026, una mejora cercana al 18% respecto al nivel con el que recibió la administración actual, informó el director del organismo, Adrián Rubalcava.

El funcionario explicó que uno de los principales problemas detectados al asumir la dirección fue el elevado número de escaleras fuera de servicio debido a la falta de refacciones y a los largos tiempos de suministro, que oscilaban entre 24 y 36 meses.

“Se oye muy alta una disponibilidad del 82%, pero quienes usan el Metro saben que cuando una escalera no funciona representa una afectación importantísima en cualquier estación, tan grave como si un tren estuviera fuera de servicio”, señaló.

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Rubalcava destacó que las fallas impactan principalmente a personas adultas mayores, usuarios con discapacidad y personas con movilidad reducida, quienes dependen de estos equipos para desplazarse por las estaciones.

Contratos multianuales destraban compra de refacciones

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Para resolver el problema, el Metro modificó el esquema de adquisición de piezas y firmó contratos multianuales que permiten recibir las refacciones conforme a los tiempos de fabricación y entrega, sin que los procesos administrativos de cierre de ejercicio presupuestal retrasen su recepción.

El director explicó que anteriormente, si las piezas se solicitaban en un año y llegaban hasta el siguiente o incluso dos años después, el organismo enfrentaba dificultades para cubrir el pago, lo que complicaba la reposición de los equipos.

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Con el nuevo mecanismo, dijo, existe una planeación permanente para el suministro de refacciones, lo que permitirá mantener de manera constante el mantenimiento correctivo de las escaleras eléctricas.

LL