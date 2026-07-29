Cuernavaca.- La volcadura de un tráiler que transportaba sustancias químicas mantiene el cierre parcial de la autopista México-Cuernavaca desde la madrugada de este miércoles, generando un severo congestionamiento vehicular y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 70 de la autopista, donde la pesada unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica. De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ha sido necesario implementar desvíos para mantener la circulación mientras se realizaban las maniobras de atención.

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En dirección a la Ciudad de México, el tránsito está desviado desde La Paloma de la Paz, mientras que hacia Cuernavaca los vehículos son canalizados a la altura del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías.

La unidad transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido, sustancias que representan un riesgo para la salud en caso de exposición, especialmente por la posible liberación de vapores irritantes que pueden afectar las vías respiratorias.

Foto: Especial

Ante la emergencia, personal de Protección Civil, bomberos y equipos especializados acudieron al sitio para controlar la situación. Los rescatistas utilizaron material especial para encapsular las sustancias y evitar su derrame, reduciendo así el riesgo de contaminación y afectaciones para quienes transitaban por la zona.

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A las 9:00 horas el coordinador de Protección Civil en Morelos, Ubaldo González Carretes informó que el retiro del trailer y la limpieza de los químicos concluirán en tres horas, aproximadamente, y llamó a tomar vías alternas.

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Dijo que en las labores de limpieza participa personal de Capufe, Civac y Protección Civil.

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Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con extrema precaución, respetar los señalamientos y considerar tiempos adicionales de traslado mientras concluyen los trabajos de atención a la emergencia.