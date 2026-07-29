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Cuernavaca.- La volcadura de un tráiler que transportaba sustancias químicas mantiene el cierre parcial de la autopista México-Cuernavaca desde la madrugada de este miércoles, generando un severo congestionamiento vehicular y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 70 de la autopista, donde la pesada unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica. De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ha sido necesario implementar desvíos para mantener la circulación mientras se realizaban las maniobras de atención.
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En dirección a la Ciudad de México, el tránsito está desviado desde La Paloma de la Paz, mientras que hacia Cuernavaca los vehículos son canalizados a la altura del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías.
La unidad transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido, sustancias que representan un riesgo para la salud en caso de exposición, especialmente por la posible liberación de vapores irritantes que pueden afectar las vías respiratorias.
Ante la emergencia, personal de Protección Civil, bomberos y equipos especializados acudieron al sitio para controlar la situación. Los rescatistas utilizaron material especial para encapsular las sustancias y evitar su derrame, reduciendo así el riesgo de contaminación y afectaciones para quienes transitaban por la zona.
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A las 9:00 horas el coordinador de Protección Civil en Morelos, Ubaldo González Carretes informó que el retiro del trailer y la limpieza de los químicos concluirán en tres horas, aproximadamente, y llamó a tomar vías alternas.
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Dijo que en las labores de limpieza participa personal de Capufe, Civac y Protección Civil.
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Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con extrema precaución, respetar los señalamientos y considerar tiempos adicionales de traslado mientras concluyen los trabajos de atención a la emergencia.
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