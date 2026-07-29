San Luis Potosí.— Con una inversión de 40 mil millones de pesos se construyen, de manera simultánea, las autopistas de San Luis Potosí a Querétaro y de San Luis Potosí a Matehuala, que permitirán reducir los tiempos de traslado de 30 o más minutos y darán fluidez a la saturación de la carretera 57, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM).

Estas nuevas vías “conectarán eficientemente al norte con el Bajío y es el proyecto carretero más grande que actualmente se construye en México; estas dos obras de infraestructura transformarán la movilidad, la logística y el desarrollo económico de la entidad”, expresó.

Gallardo Carmona explicó que la autopista San Luis-Matehuala contempla 118.4 kilómetros de altas especificaciones, cuatro carriles y una inversión estimada superior a 20 mil millones de pesos.

El proyecto incluye los entronques a Villa de Arista, El Peyote y Matehuala, así como una plaza de cobro, señalamientos, sistemas inteligentes de transporte, drenajes y rampas de emergencia. La magna obra permitirá reducir hasta 30 minutos los recorridos y dará fluidez a la saturación de la carretera federal 57.

Y de manera paralela se avanza en la primera etapa de la autopista San Luis-Querétaro, proyecto que es desarrollado con inversión privada superior a 20 mil millones de pesos por parte de Grupo Meta, empresa perteneciente a Grupo Valoran.

Esta nueva vía ofrecerá una alternativa moderna a la carretera 57, agilizará el tránsito de vehículos particulares y de carga, conectando con mayor eficiencia a San Luis Potosí con Querétaro y el corredor industrial del Bajío.

[Publicidad]

El mandatario dijo que ambos proyectos colocarán a San Luis Potosí como el gran punto de conexión entre el norte, centro y sur del país, con infraestructura capaz de atraer inversiones, facilitar el traslado de mercancías y abrir nuevas oportunidades para las comunidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.