Para Ximena Ochoa, representante de la CDMX en el certamen Miss Universo, los concursos de belleza han dejado de ser el escaparate que exhibe la imagen perfecta femenina.

La aspirante a convertirse en Miss Universo México 2026 está convencida de que una corona tiene sentido únicamente si se convierte en una plataforma para visibilizar las problemáticas que enfrenta el país.

“Yo creo que la gente piensa que una reina de belleza solo es una cara bonita, pero eso quedó en el pasado. Hoy las mujeres hemos demostrado ser bellas e inteligentes, que queremos levantar la voz y tenemos causas por defender”, afirma.

La chiapaneca considera que el país enfrenta desafíos que necesitan visibilidad internacional y que un escenario como Miss Universo puede ayudar a ponerlos sobre la mesa.

“Vengo de un estado que sufre carencias. He visto miradas de niños, de mujeres silenciadas, de familias que sobreviven en lugar de vivir. Igual que problemas ambientales, de inseguridad, pobreza, violencia familiar, falta de calidad en la educación para el futuro de nuestros niños. Hay tantas cosas que merecen ser vistas”.

Ximena cursó la Ingeniería en Energía y Desarrollo Sustentable, convencida de que podía construir ambos caminos al mismo tiempo, con la misma entrega y empeño.

[Publicidad]

Lee también Familia Bosch procederá legalmente en contra de Giovanni Medina; usó la palabra "ingratitud" para referirse a Fátima

“Yo decía: ‘no voy a dejar mi carrera, voy a poder’. Fue muy desgastante, pero lo logré. Me gradué y me titulé”, comparte orgullosa.

Su objetivo: generar un cambio

El 29 de agosto Ochoa representará a la Ciudad de México en Miss Universo México 2026, a celebrarse en Baja California. Para ella es imperativo que quienes cuentan con una plataforma la utilicen para generar acciones.

[Publicidad]

Por ahora colabora con la Fundación Toledo en la construcción de una escuela para niños vulnerables.

“Estamos construyendo una escuela en el municipio de Berriozábal (Chiapas) para gente vulnerable, enfocada en niños de preescolar y estamos recaudando fondos para darles educación digna”, explica.

Lee también Lucero se pone al día, sin dejar la niña que fue

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.