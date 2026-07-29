El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de Futbol 2026, alcanzó resultados que trascendieron la protección de una competencia deportiva mundial y se demostró la fortaleza de las instituciones.

“México mostró ante la comunidad internacional el rostro de un país fuerte, responsable, hospitalario y plenamente capaz de organizar eventos de talla mundial, así como proteger a quienes lo visitan”, dijo al reconocer a los funcionarios públicos e instituciones.

En las instalaciones de la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general Trevilla Trejo señaló que más allá de los resultados deportivos que dejó esta Copa, “las mexicanas y los mexicanos dimos una lección de unidad, hospitalidad y orgullo nacional”.

El esfuerzo, disciplina y profesionalismo de elementos de la Sedena y Guardia Nacional, entre otras corporaciones, fue destacado. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Ante cientos de elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras corporaciones, reconoció su esfuerzo, disciplina y profesionalismo.

“Por encima de cualquier reconocimiento internacional, quedó de manifiesto que somos una sociedad que sabe unirse cuando el país lo necesita, un pueblo que encuentra en sus Fuerzas Armadas y en sus instituciones a mujeres y hombres dispuestos a servir con honor, y a darlo todo por la grandeza de México”, declaró.

Al entregar los reconocimientos a quienes participaron en el plan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se mostró al mundo la fortaleza de las instituciones, así como un país en paz, alegre y hospitalario.

[Publicidad]

En las instalaciones de la 1/a. Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, se llevó a cabo el reconocimiento a los elementos que participaron en el Plan Kukulkán. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes, cada institución aportó sus capacidades, cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía de coordinación, que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar.

“Mostramos al mundo nuestra capacidad y organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobre todo mostramos el verdadero rostro de México: un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa (...)”, expresó.

Al reconocer este “esfuerzo nacional”, la Titular del Ejecutivo federal hizo un agradecimiento especial a la Ciudad de México, Jalisco y Monterrey, porque sus ciudades albergaron partidos sedes.

[Publicidad]

La Mandataria reiteró su reconocimiento a la Selección Mexicana y a la afición.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que el Plan Kukulkán representó, más que un operativo, un ejemplo de lo que México puede lograr cuando todas las instituciones trabajan con un mismo propósito.

Sostuvo que fue una estrategia construida que integró las capacidades de más de 20 dependencias e instituciones del gobierno, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

[Publicidad]

“Participaron más de 124 mil 500 elementos de instituciones federales, estatales y municipales”, comentó el titular de la SSPC.

Subrayó que tan sólo en el ámbito estatal y municipal se desplegaron más de 90 mil 500 integrantes de las corporaciones en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California.

El general Trevilla Trejo abundó que en este dispositivo participaron 20 mil 734 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y se emplearon mil 474 vehículos, 25 aeronaves, 150 canes con especialidad en detección de explosivos y enervantes.

[Publicidad]

También se contó con 150 caballos para protección y disuasión, radares, diversos sistemas antidrones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nuclear y explosivos.

“En este despliegue, junto con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se alcanzó un total de aproximadamente 124 mil efectivos que proporcionaron seguridad en las sedes principales y en las alternas; dos mandatarios, 15 funcionarios extranjeros, 17 delegaciones deportivas de futbol, siete aeropuertos, 14 hoteles, 10 centros de entrenamiento, tres áreas Fan Festival, tres estadios”, precisó el titular de la Sedena.

“¡Misión cumplida!” y “¡Fuimos la mejor sede!”, celebró Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la organización del Mundial, días después de haber concluido este evento deportivo en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.