Como parte del Plan México, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), anunció una inversión de KIA por 649 millones de dólares.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 29 de julio en Palacio Nacional, Ebrard indicó que la compañía automotriz producirá un auto eléctrico que actualmente se produce en Corea.

El titular de la SE apuntó que la línea de producción arranca el 4 de agosto en las instalaciones que tienen en Pesquería, Nuevo León, y significa la creación de 500 nuevos empleos este año y mil 500 directos entre 2028 y 2030.

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“Significa una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro país. Este es un objetivo prioritario del Plan México (...). En una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, significa que esta empresa, que es una de las empresas más importantes del mundo, está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades, inversión y está tomando una decisión en favor de la inversión”, dijo el secretario de Economía.

Andy Kim, presidente de Kia México, en la “Mañanera del Pueblo” del 29 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum ve impulso a electromovilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta inversión como “una gran noticia”, además por el impulso a la electromovilidad.

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Andy Kim, CEO de KIA México, destacó las inversiones de la compañía en el país bajo en Plan México, así como el crecimiento de la economía mexicana.

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De cara a la próxima década, reafirmó la “promesa” de que KIA México será el socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida.

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Al reconocer el talento mexicano para esta producción, Horacio Chávez, director comercial de KIA México, especificó que se trata de un vehículo y representa una nueva generación de movilidad “diseñada para responder a las necesidades de las familias mexicanas”.

“Combina innovación, seguridad, tecnología y funcionalidad en un vehículo pensado para hacer que la movilidad eléctrica sea cada vez más accesible, práctica y cercana a las personas, como uno de los vehículos eléctricos más innovadores del portafolio global de KIA. Incorpora tecnologías desarrolladas para mejorar la experiencia de los usuarios facilitando una transición más natural hacia una movilidad más limpia y más sostenible (...)”, expuso.

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Agregó que México incluye en este proyecto el desarrollo de soluciones de carga para hogares, espacios públicos y asistencia en el camino.

Marianela Calderón, directora de administración de KIA México, reconoció a las trabajadoras y los trabajadores de la compañía en nuestro país y toda la cadena en torno a la producción.

Apuntó que hay compromiso con la sostenibilidad, comienza con energía limpia, además de reducir emisiones de carbono y prevé una segunda planta de reciclaje de agua entre otras acciones.

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Proyecto busca fortalecer producción nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inversión anunciada por la armadora forma parte de los objetivos del Plan México para fortalecer la producción nacional, impulsar la electromovilidad y consolidar al país como un destino estratégico para nuevas inversiones. Señaló que, además de la importancia de las exportaciones, el proyecto busca fortalecer el mercado interno con la incorporación de vehículos eléctricos y una red de carga que incentive su adopción en México.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que esta es la segunda inversión relevante anunciada por la industria automotriz en el marco del Plan México y subrayó que el objetivo es atraer proyectos con tecnología de punta. Explicó que la electromovilidad continuará creciendo en los próximos años y que producir vehículos eléctricos en territorio nacional permitirá que México mantenga competitividad, se prepare para nuevas etapas de desarrollo, como la fabricación de baterías, y amplíe sus exportaciones no sólo hacia Estados Unidos y Canadá, sino también a otros mercados de América Latina y el mundo.

A su vez, la subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, informó que el portafolio de inversiones del Plan México suma actualmente mil 186 proyectos con un valor de 404 mil millones de dólares, distribuidos entre iniciativas en ejecución, en fases finales de planeación y en desarrollo. Añadió que, mediante la Oficina de Inversiones de la Presidencia, ya se aceleran 13 proyectos estratégicos, principalmente en los sectores de telecomunicaciones y energía, mientras que el resto de la cartera se concentra en las industrias automotriz y manufacturera.

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