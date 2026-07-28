El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá integrar la Comisión de Verificación de Integridad en las Candidaturas por tres consejeros afines al gobierno emanado de la Cuarta Transformación.

La Comisión, que pretende blindar las candidaturas para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 de perfiles ligados al crimen organizado y con señalamientos de corrupción, estará integrada por los consejeros Uuc-kib Espadas, Norma Irene de la Cruz y Arturo Chávez.

La decisión se tomó por mayoría luego de un receso en la mesa de consejeros electorales, celebrada cada martes en el Instituto Nacional Electoral.

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Tras varias horas de debate, para llegar a un acuerdo entre las once consejerías, la mesa se reanudó esta noche donde los consejeros del conocido como “grupo Taddei” mayoritearon con su voto en favor de los tres consejeros integrantes.

¿Quiénes querían integrar la Comisión Antinarco?

Entre otros perfiles que buscaban integrar la Comisión de Verificación de Integridad en las Candidaturas estaban las consejeras Carla Humphrey, Blanca Cruz y Frida Gómez, así como el consejero Jorge Montaño.

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En la primera cita de la Mesa de Consejeros no se presentaron de la Cruz ni Montaño, motivo por el que algunos de los consejeros presentes pidieron que el acuerdo se diera con ellos presentes.

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Una vez reanudada la reunión –después de la hora de la comida— las consejeras Blanca Cruz y Frida Gómez, y el consejero Jorge Montaño declinaron su aspiración para beneficiar en voto a Chávez y Norma Irene de la Cruz.

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Proceso Electoral arrancará el 10 de septiembre

Los consejeros del INE también acordaron que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 arranque el próximo 10 de septiembre.

Ambas propuestas las llevarán a votación en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE este jueves 30 de julio.

Posteriormente, el Instituto saldrá a un periodo vacacional de dos semanas, las primeras de agosto.

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dft