Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, advirtió que someterán a todos sus aspirantes a una candidatura para el proceso electoral 2026-2027 a la revisión de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a ponerlos a revisión a todos los posibles candidatos y a todos los suplentes. Se trata de un universo de más de 20 mil candidatos propietarios y suplentes. Es una revisión muy amplia, pero se tiene que hacer”, mencionó en conferencia de prensa.

Montiel Reyes especificó que, antes de llegar a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, Morena pretende llevar ya dos evaluaciones sobre todos los perfiles: una hecha por el mismo partido, con datos abiertos, y una más solicitada al gabinete de seguridad federal.

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“Además del tema de presuntos vínculos con el crimen, debemos revisar si no están avisados de violencia política de género, violencia contra las mujeres, corrupción… otras cosas que también son muy graves”, agregó.

La dirigente nacional de Morena detalló que antes de que se inicie el proceso electoral, en septiembre, el partido guinda buscará tener un primer filtrado con revisión de fuentes abiertas que haga el partido sobre cada uno de los seis aspirantes que participarán en sus encuestas.

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Una vez teniendo ese primer filtro de los seis por encuesta, Morena pedirá a las instituciones del gabinete de seguridad federal información sobre esos aspirantes. Esa información es el nuevo factor que pesará más que la popularidad: la trayectoria intachable. Teniendo los resultados de las encuestas, con los 10 puntos a evaluar y los dictámenes tanto internos como de autoridades en materia de seguridad, Morena llevará a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE a sus posibles precandidatos, que iniciarán el proceso como tal en enero de 2027.

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“Desde candidatos a gobernador o gobernadora, pasando por los diputados federales, locales, presidentes municipales y las planillas de los ayuntamientos, ya en su conjunto: síndicos, regidores y sus suplentes de todos y cada uno.

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“Pero queremos que, cuando presentemos los precandidatos ante el INE para su revisión, ya vayan las mujeres y hombres mejor perfilados. Y allá nos vamos a ver con las mediciones del INE”, expresó.

Montiel Reyes aseguró que, de manera permanente, Morena llevará a todos sus candidatos a dicha comisión en el INE y recordó que la oposición votó en contra de que se creara este nuevo órgano colegiado al interior del instituto.

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“Hay que recordar que la oposición votó en contra de que se creara esta comisión, que se hiciera esta reforma legal, quienes acusan permanentemente que nuestro proyecto tiene una relación con gente del crimen organizado, y nosotros sí nos ponemos a la revisión del INE.

“De tal manera que los filtros de Morena serán internos y luego ya en el INE, para todos los procesos de ahora en adelante, no solamente para el proceso de 2027, ya será una práctica permanente”, dijo.

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