Solamente dos mexicanos han ganado en Mónaco: Sergio Pérez (2010) y Noel León (2026). El piloto de Campos Racing logró esa histórica victoria en la sprint de Fórmula 2 y, aunque comparte ese registro con Checo, tiene claro que aún está lejos de compararse con el tapatío.

Pérez triunfó en aquel circuito hace 16 años, cuando la categoría aún era llamada GP2, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo. Posteriormente, repitió la hazaña en Fórmula 1, con Red Bull.

“Obviamente, Mónaco es una de las pistas que todo piloto quiere ganar. Ganar Mónaco siempre es muy especial”, señaló Noel, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Aunque su nombre ya está inmortalizado en la historia del automovilismo mexicano, junto al de Checo, el prospecto tricolor no se equipara con el hoy volante de Cadillac.

“Igualarme con Checo... La verdad es que no me igualo. Él es un grande y ha conseguido muchas más cosas que yo. Obviamente, en el proceso, he hecho cosas similares, he ganado varios campeonatos, he logrado ganar una carrera en Mónaco, pero —al final del día— él ya logró estar en Fórmula 1 y mantenerse muchos años. Realmente, no me puedo comparar con él. Yo estoy en el proceso”, aseveró el joven volante de Campos Racing.

Con la aprobación de Jimmy Morales, director general de Escudería Telmex, quien declaró a este diario que Noel es un gran candidato para relevar a Checo, el regiomontano reconoce que eso alimenta sus ganas de seguir brillando.

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“Que venga de parte del gran Jimmy, siempre viene muy bien”, concluyó.

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