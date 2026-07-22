Desde hace un par de años, se habla de una época dorada para el automovilismo mexicano, gracias a la presencia de representantes en categorías de primer nivel, como Fórmula 1, NASCAR e IndyCar. Sin embargo, el futuro apunta a ser todavía más prometedor.

En este 2026, México puede presumir de contar con pilotos talentosos en las categorías previas a la Fórmula 1. Noel León y Rafael Villagómez compiten en Fórmula 2, mientras que Ernesto Rivera y José Garfias lo hacen en Fórmula 3. Los cuatro comparten el mismo objetivo: Llegar a la máxima categoría.

“Estamos viviendo una muy bonita época en el automovilismo mexicano, con los pilotos que estamos en las carreras [previas] de la Fórmula 1. Me llevo muy bien con todos ellos, somos muy buenos amigos. Siempre compartimos muchos detalles y cada día somos más”, valoró León.

Para el piloto de Campos Racing, gran parte de ese crecimiento tiene un responsable: Sergio Pérez, a quien considera el principal impulsor de que las escuderías vuelvan la mirada hacia el talento mexicano.

“Todo esto es gracias a Checo, por todo el trabajo que ha hecho en Red Bull, en Cadillac, y todo lo que ha hecho en su carrera dentro de la Fórmula 1, para abrirnos la puerta a todos los mexicanos. Pasó mucho tiempo para que hubiera otro mexicano en F1, pero con todo lo bien que lo está haciendo él, nos abre el camino para todos los que venimos abajo... Hay que aprovechar las oportunidades”, aseveró el joven de 21 años.

En un mismo fin de semana, pueden coincidir todos los jóvenes pilotos mexicanos y —si tienen suerte— también compartir unos minutos con Checo.

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“Siempre es muy bonito [hablar con él]. Checo, no sólo conmigo, con todos los pilotos mexicanos, cuando coincidimos, siempre se para, da consejos y te apoya”, finalizó.

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