La derrama económica durante el Mundial de Futbol fue desigual en los comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que sólo benefició a sectores muy específicos, señaló Alejandro Gazal Orduña, presidente de la asociación Procentrhico.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el empresario dijo que la asistencia de aficionados a la transmisión de los partidos en el FIFA Fan Fest del Zócalo y a las celebraciones en las calles aledañas no benefició a quienes se dedican a la venta de textiles, joyería, regalos, papelerías o productos similares.

Pero sí impactó de manera positiva al sector del hospedaje, gastronomía y de venta de artículos relacionados con el evento, dijo.

Afirmó que de 100% de la derrama esperada, se obtuvo la equivalente a 40%, aproximadamente.

Gazal Orduña aseguró que los eventos masivos sólo benefician a 3% de los comercios del primer cuadro de la Ciudad, como restaurantes, fondas, tiendas de conveniencia y al ambulantaje, por lo que la Copa Mundial no fue la excepción.

El empresario capitalino enfatizó que el comercio ambulante fue otro aspecto que golpeó a los negocios establecidos.

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