El presidente municipal con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, obtiene los 10 puntos previstos en la metodología que Morena utiliza para definir sus candidaturas, la calificación máxima posible, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll publicada para EL UNIVERSAL.

El levantamiento, realizado del 8 al 13 de julio de 2026 con mil 209 entrevistas efectivas cara a cara y un margen de error de ±2.8%, ubica a Burgueño como el aspirante mejor posicionado de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027, al obtener la mayor puntuación en cada una de las variables que integran ese modelo de evaluación.

Esa calificación se construye a partir del desempeño registrado en los distintos indicadores que conforman la metodología, entre ellos la preferencia como candidato de Morena, el de mayor peso. Con 21% de la preferencia bruta, se ubica por delante de Julieta Ramírez Padilla (17%) y de Montserrat Caballero Ramírez (11%). Al calcular la preferencia efectiva, que redistribuye a quienes no expresaron una opción definida, el tijuanense alcanza 33%, la cifra más alta entre las personas evaluadas.

<p>Tu navegador no soporta este contenido<br/><img src="https://interactivos.eluniversal.com.mx/assets/img/loader.gif" alt="Load"/></p>

Lee también Morena garantiza revisión a todos sus aspirantes en la Comisión de Verificación del INE; así será el proceso

Además, es el aspirante con mayor nivel de conocimiento entre la ciudadanía, con 56% de identificación, por encima del resto de los perfiles evaluados. La fortaleza de Burgueño también se refleja en la evaluación de su desempeño. Por su gestión como presidente municipal de Tijuana registra 64% de aprobación.

Asimismo, obtiene los mejores resultados en atributos que la encuesta mide para el proceso interno, como conocimiento del estado, disposición del electorado a votar por él y percepción de buen candidato, lo que le permite alcanzar la calificación máxima en la metodología.

[Publicidad]

En este contexto, el perfil de Burgueño Ruiz, construido desde la gestión en Tijuana, el municipio más poblado de la entidad, se perfila como uno de los principales activos de Morena de cara a un proceso interno que, si bien apenas comienza, ya lo ubica como el aspirante con mayor competitividad rumbo a la elección de 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.