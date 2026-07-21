Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, garantizó que someterán a todos sus aspirantes a una candidatura para el Proceso Electoral 2026-2027 a la revisión de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a ponerlos a revisión a todos los posibles candidatos y a todos los suplentes. Se trata de un universo de más de 20 mil candidatos propietarios y suplentes. Es una revisión muy amplia, pero se tiene que hacer”, dijo en conferencia de prensa.

Montiel Reyes especificó que, antes de llegar a la Comisión de Verificación del INE, Morena pretende tener ya evaluaciones preliminares sobre todos los perfiles, además cotejados con revisiones que pedirán al gabinete de seguridad.

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“Además del tema de presuntos vínculos con el crimen, debemos revisar si no están avisados de violencia política de género, violencia contra las mujeres, corrupción… otras cosas que también son muy graves”, agregó.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa del 21 de julio de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

¿Cómo será el proceso?

La dirigente nacional de Morena detalló que antes de que inicie el proceso electoral, en septiembre, el partido guinda buscará ya tener un primer filtrado con revisión de fuentes abiertas que haga el partido, más revisiones que solicite directamente a las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad.

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“Que cuando presentemos los precandidatos ante el INE ya vayan las mujeres y hombres mejor perfilados. Y allá nos vamos a ver con las mediciones del INE”, expresó.

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