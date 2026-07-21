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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que desde la 4T “no tienen ninguna venganza política contra nadie” y descartó que la aprehensión del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel sea una persecución política contra la oposición.
En conferencia de prensa, Montiel Reyes afirmó que tanto el PAN como Somos México “quieren presentar como una víctima”, cuando las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusan como líder de una banda delincuencial de contrabando de combustible.
“Lo que vemos es la defensa, desde la oposición a un delincuente, a un traficante de combustible”, dijo Montiel Reyes este martes.
Lee también 15 años antes de ser gobernador, la Dirección Federal de Seguridad ya espiaba a Ruffo Appel; seguían antecedentes empresariales
La dirigente del partido guinda también recordó cuando el expresidente Felipe Calderón acusó a Ernesto Ruffo de haber sostenido nexos con el Cártel de los Arellano Félix y lo criticó por ahora —que se tienen pruebas, aseguró— defenderlo.
“No nosotros no tenemos ninguna venganza política, por el contrario, lo que pedimos es que se presenten pruebas en todos los casos y, cuando las hay, ya no le gusta a la oposición. Pero incluso, en casos que nos implican, la FGR tiene abiertas investigaciones”.
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“No somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie, nunca ha sido así. El mismo secretario de Marina presentó denuncias por el tema del huachicol fiscal contra funcionarios ya de nuestro gobierno. Creo que en ese sentido se ha actuado de manera correcta”, agregó.
em/apr
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