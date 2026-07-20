La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI y al PAN de intentar disfrazar a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, detenido el pasado 16 de julio por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, como un preso político, “porque el debate de fondo no les conviene”.

A través de redes sociales, Montiel Reyes afirmó que convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos.

Además, la morenista aclaró que no es persecución, sino huachicol fiscal, “pues simulaban cruzar trenes vacíos por la frontera para meter gasolina ilegal. Era una red de contrabando con un desfalco superior a los 4 mil millones de pesos al erario”.

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“Este megafraude sólo fue posible gracias a la complicidad del viejo Poder Judicial. Cuando el gobierno frenó a la empresa, jueces a modo le otorgaron amparos para continuar con el saqueo”, dijo.

Además, indicó que la investigación lleva un año y aseguró que los partidos defienden a Ruffo Appel por terror al efecto dominó, “saben que su caída exhibe el manual con el que siempre han operado. Quieren hablar de persecución para no hablar de su corrupción, pero hoy se acabaron los intocables”.

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