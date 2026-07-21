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Las intensas lluvias que se registraron la tarde de este lunes dejaron inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y otras afectaciones en diversos puntos de la CDMX, particularmente en la alcaldía Iztapalapa —la mas afectada— y Tlalpan.
Uno de los puntos más complejos fue la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cayetano Andrade, donde un inundación obligó a personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a realizar cortes a la circulación con dirección al oriente, mientras equipos de emergencia trabajaban para disminuir el nivel del agua.
Por su parte, la alcaldía Iztapalapa informó en una tarjeta informativa, que se registraron anegaciones de hasta 30 centímetros en algunos puntos de la demarcación.
Además, señaló que se desplegaron las brigadas de Protección Civil para atender las eventualidades en Acatitla de Zaragoza, Solidaridad, La Colmena y las zonas colindantes con el vaso regulador El Salado.
La alcaldía informó que no hay reporte de afectaciones a domicilios, pero la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil refirió que trabajan para apoyar a colonos en la calle Nocupetaro de la colonia Ermita Zaragoza.
Alerta en alcaldías
También se reportaron afectaciones en otras alcaldías. Por ejemplo, en Periférico Sur y Calzada de Tlalpan, a la altura de la Zona de Hospitales, se registraron severas inundaciones que complicaron el tránsito vehicular.
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Durante la tarde de ayer, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por lluvias fuertes en Iztapalapa, alerta que mantuvo hasta las 20:00 horas. En las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se mantuvo la alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes.
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