Apenas unas horas después de que Ismael “El Mayo” Zambada recibiera una sentencia de cadena perpetua en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, dijo que no solo seguirán persiguiendo narcotraficantes, sino que ahora irán también detrás de funcionarios corruptos en México. Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Una empresa mexicana ha estado en el centro de la crisis sanitaria de ciclosporiasis en Estados Unidos / Un día después de que Trump y Carney estuvieron juntos en el palco del partido final de la Copa del Mundo, Estados Unidos anuncia nuevo arancel del 50% a productos canadienses / Reino Unido tiene nuevo primer ministro: Andy Burnham, el séptimo en apenas diez años / El día después: España campeona del mundo y todo lo que pasó tras la final.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.