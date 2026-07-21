La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se trabaja para detener a los responsables de la reciente masacre de 10 personas en Zacatecas, entre ellos empresarios y funcionarios, cuyos cuerpos fueron abandonados en tres puntos del estado.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que se reforzará la seguridad en Zacatecas tras estos hechos.

“Se está trabajando con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables”, declaró.

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“¿Se va a reforzar el tema de seguridad otra vez en esa entidad?”, se le preguntó.

“Sí, a ver si Omar (García Harfuch, secretario de Seguridad) puede dar un avance”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

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Claudia Sheinbaum indicó que retomará las visitas a la entidades para tratar el tema de seguridad, por lo que mañana estará en Toluca y el viernes en Morelos.

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