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Chalco, Méx.-Una explosión registrada la tarde de este miércoles en un polvorín causó la muerte de César Augusto Valencia Méndez, de 31 años, y dejó herido a José Manuel León Leite, de 65 años.
Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, el estallido ocurrió a las 16:11 horas en un cuarto de 4 por 4 metros dentro del área de elaboración, ubicado en Francisco Sarabia, cerca del panteón de Cuautzingo, en el municipio de Chalco.
Bomberos municipales confirmaron en el sitio el deceso de Valencia Méndez y trasladaron a León Leite al Hospital de Alta Especialidades de Ixtapaluca.
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También encontraron muerto a un perro que estaba en el sitio del siniestro.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Ministerio Público realizan el levantamiento del cuerpo.
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Elementos de la Policía Municipal mantienen la seguridad en la zona mientras continúan las diligencias.
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La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Región Amecameca, junto con Policía Estatal, Policía Municipal, Bomberos de Chalco, Guardia Nacional, Cruz Roja y Protección Civil de Chalco, acudieron al sitio tras el reporte. No se registraron evacuados adicionales porque el accidente ocurrió en una zona despoblada.
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Las autoridades investigan las causas exactas de la explosión en el establecimiento dedicado a productos pirotécnicos, el cual sí contaba con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para funcionar.
vr/cr
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