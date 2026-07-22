Tlalnepantla, Méx.- Más de 128 mil evaluaciones satisfactorias a motociclistas ha realizado la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) desde el 7 de enero de 2025, cuando inició el proceso de certificación para quienes utilizan este tipo de vehículo.

De acuerdo con la Semov, entre esa fecha y el 15 de julio de 2026 se tramitaron 123 mil 753 nuevas licencias tipo C para motociclistas, de las cuales 67 mil 544 correspondieron a 2025 y 56 mil 209 a lo que va de 2026.

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad, señaló que el proceso de certificación contempla evaluaciones teórico-prácticas y busca contribuir a la seguridad de los usuarios de motocicleta, además de promover el uso de cascos certificados.

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad, señaló que el proceso de certificación contempla evaluaciones teórico-prácticas. Foto: Especial

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El funcionario señaló que el uso de motocicletas se ha extendido entre la población y que este tipo de vehículo también es una herramienta para quienes ofrecen servicios de reparto por aplicación, por lo que consideró necesario mantener los procesos de evaluación y certificación.

Alejandro Palacios Estrada, director de Registro de Licencias y Operadores de la Semov, explicó que la diferencia entre el número de certificaciones y las licencias expedidas se debe a que algunos usuarios no concluyen ambos trámites al mismo tiempo.

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La certificación tiene un costo de 460 pesos, en tanto la licencia tiene un costo de 777 pesos por un año; mil 40 pesos por dos años; mil 390 pesos por tres años, y mil 848 pesos por cuatro años.

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Para realizar las evaluaciones, la Secretaría de Movilidad cuenta con siete módulos de certificación en el Estado de México, ubicados en Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco.

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Los módulos se encuentran en el Centro Comercial Premium Outlets Punta Norte, en Cuautitlán Izcalli; Privada de la Besana, en el Barrio Espíritu Santo, Toluca; Avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza, en Nezahualcóyotl; Avenida Insurgentes, en el Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec; Avenida Hidalgo 132, colonia La Romana, Tlalnepantla; Plaza Chimalhuacán, en la colonia Santa María Nativitas, y Plaza Constitución número 6, colonia Juchitepec, en Chalco.

vr