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Tlalnepantla, Méx.- Más de 128 mil evaluaciones satisfactorias a motociclistas ha realizado la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) desde el 7 de enero de 2025, cuando inició el proceso de certificación para quienes utilizan este tipo de vehículo.
De acuerdo con la Semov, entre esa fecha y el 15 de julio de 2026 se tramitaron 123 mil 753 nuevas licencias tipo C para motociclistas, de las cuales 67 mil 544 correspondieron a 2025 y 56 mil 209 a lo que va de 2026.
Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad, señaló que el proceso de certificación contempla evaluaciones teórico-prácticas y busca contribuir a la seguridad de los usuarios de motocicleta, además de promover el uso de cascos certificados.
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El funcionario señaló que el uso de motocicletas se ha extendido entre la población y que este tipo de vehículo también es una herramienta para quienes ofrecen servicios de reparto por aplicación, por lo que consideró necesario mantener los procesos de evaluación y certificación.
Alejandro Palacios Estrada, director de Registro de Licencias y Operadores de la Semov, explicó que la diferencia entre el número de certificaciones y las licencias expedidas se debe a que algunos usuarios no concluyen ambos trámites al mismo tiempo.
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La certificación tiene un costo de 460 pesos, en tanto la licencia tiene un costo de 777 pesos por un año; mil 40 pesos por dos años; mil 390 pesos por tres años, y mil 848 pesos por cuatro años.
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Para realizar las evaluaciones, la Secretaría de Movilidad cuenta con siete módulos de certificación en el Estado de México, ubicados en Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco.
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Los módulos se encuentran en el Centro Comercial Premium Outlets Punta Norte, en Cuautitlán Izcalli; Privada de la Besana, en el Barrio Espíritu Santo, Toluca; Avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza, en Nezahualcóyotl; Avenida Insurgentes, en el Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec; Avenida Hidalgo 132, colonia La Romana, Tlalnepantla; Plaza Chimalhuacán, en la colonia Santa María Nativitas, y Plaza Constitución número 6, colonia Juchitepec, en Chalco.
vr
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