El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió, con el equipo de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, a reponer los sellos de suspensión en la obra de Moliere 88, que fueron retirados por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Esta obra había sido suspendida anteriormente porque no se encontró evidencia alguna de que contara con la licencia para su demolición.

“Ya están verificando este inmueble que ya habíamos clausurado y ahí están trabajando. El Tribunal le había quitado los sellos de clausura y ya está entrando el Invea nuevamente a verificar, porque nosotros no quitamos el dedo del renglón para que las obras que no cumplen sean suspendidas. Aquí estamos en Moliere 88, una obra que había sido clausurada”, dijo Tabe.

Mauricio Tabe afirmó que ya se presentaron las denuncias correspondientes. Foto: Especial

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Acompañado por César Garrido, director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, el alcalde llamó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a actuar en este caso, así como en las más de 30 denuncias que su administración ha presentado contra desarrolladores abusivos por quebrantamiento de sellos de suspensión en obras irregulares.

“Esperamos a ver qué hace la Fiscalía y de qué lado se pone: si del lado de los vecinos o del lado de los negocios. No hemos permitido que quienes abusan continúen, por eso suspendemos cuando no cumplen con la ley y cuando violan los sellos de clausura, los denunciamos. En esta ocasión retiraron los sellos el Tribunal, se vuelve a verificar, porque no estamos jugando, no estamos simulando, estamos actuando para garantizar que se cumpla con la ley”, comentó el edil panista.

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César Garrido explicó que en Moliere 88 existía un edificio de cuatro niveles con seis departamentos que el gobierno anterior de Morena autorizó demoler entre 2019 y 2020, sin contar con evidencia de su afectación por los sismos de 2017, lo que les permitió ahora tramitar un cambio de uso de suelo para construir 11 viviendas en hasta ocho pisos.

César Garrido explicó que que en Moliere 88 existía un edificio de cuatro niveles que el gobierno anterior de Morena autorizó demoler. Foto: X (@cesar_m_garrido)

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Pero lo más grave, indicó, es que con esta demolición borraron toda la evidencia. “Queda muy clara la complicidad de los funcionarios de Morena con el desarrollador”.

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Por ello, el alcalde afirmó que ya se presentaron las denuncias correspondientes contra los exfuncionarios involucrados en esta “tranza”.

vr/cr