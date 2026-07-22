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El diputado local de Morena Paulo García aseguró que “desde la trinchera que sea” estará dando la batalla por el proyecto de la Cuarta Transformación.
En conferencia de prensa, se le cuestionó sobre las voces que lo colocan como nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México, tras la salida de Héctor Díaz-Polanco, a lo que el legislador respondió que hay que esperar los tiempos que marque la dirigencia nacional.
“Ayer tuvo conferencia nuestra presidenta nacional e informó que van a estar determinando el partido cuáles son las vías para la renovación de la dirigencia, y pues ya el partido tomará sus determinaciones. Yo lo he dicho siempre: antes que legislador soy un militante y como militante en sentido amplio, y pues vamos a estar siempre dando la batalla por el proyecto en el que creemos en la trinchera que sea… No nos adelantemos, que vengan los tiempos”, expuso.
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Paulo García reconoció el trabajo hecho por Héctor Díaz-Polanco al frente de la dirigencia de Morena en la Ciudad.
“Todo nuestro reconocimiento al doctor Díaz-Polanco. Es una figura intelectual y moral de nuestro movimiento, hizo un gran trabajo: un millón de afiliados durante su gestión, siempre le apostó a la formación política, a pensar fuera de la coyuntura electoral y más bien construir un partido sólido en términos político-ideológicos”, subrayó.
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El domingo, a través de redes sociales, Díaz-Polanco comunicó su renuncia a la dirigencia estatal de Morena.
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“Anuncio mi separación del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, es un momento oportuno para hacerlo, ha sido un honor. Continúo mis actividades académicas, incluyendo la edición de un par de libros y realizaré otras tareas en nuestro movimiento”, compartió.
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vr/cr
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