El chef surcoreano Leo Kang nos comparte una deliciosa receta de ceviche de fletán y un gazpacho de abulón que combinan la tradición marina coreana con los potentes sabores de la cocina mexicana.

Para lograr el equilibrio culinario idóneo con ingredientes del mar se recomienda utilizar insumos frescos. La integración de aceites aromáticos, toques cítricos y fondos fríos permite que la firmeza del fletán y abulón absorban los jugos sin perder su textura original, logrando una experiencia gastronómica digna de un restaurante internacional.

Además de su versatilidad en la cocina, estos productos destacan por ser una excelente fuente de proteína magra, ácidos grasos omega-3 y minerales esenciales como el selenio y el fósforo.

Incorporarlos a tu menú no solo diversifica tus comidas habituales, sino que también aporta múltiples beneficios para la salud cardiovascular y el sistema digestivo.

Cabe mencionar que esas innovadoras propuestas de fusión fueron diseñadas por el chef surcoreano Leo Kang, para el K-FISH Pop-Up Store & Cooking Show Ciudad de México, la primera activación en el mercado mexicano de K·FISH, la marca oficial de mariscos premium del gobierno de Corea.

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La receta de ceviche de fletán fusiona la frescura mexicana con los toques aromáticos de la cocina coreana. Foto: cortesía de K-Fish.

Cómo preparar la receta de ceviche de fletán coreano

El fletán es un pescado blanco de carne firme y textura suave que resulta ideal para marinados fríos, convirtiendo este platillo en la opción perfecta para refrescar tus tardes de verano de forma nutritiva, ya que es rico en proteínas, vitaminas del grupo B, minerales esenciales, ser bajo en grasas y no contener carbohidratos.

A continuación te compartimos la lista de ingredientes y el paso a paso para elaborar la receta del ceviche de fletán creada por el chef Kang, quien fuera juez de MasterChef Korea, discípulo de Pierre Koffmann y chef ejecutivo en un restaurante de Gordon Ramsay.

Ingredientes:

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1/2 fletán

30 g de rábano rojo

30 g de chalota

25 g de alcaparras

5 jitomates cherry

2 limones

10 g de albahaca

15 g de cebollin

30 g de jalapeño

1 aguacate

50 ml de vinagre de vino blanco

250 ml de aceite de oliva exta virgen

30 g de sal de mar

20 g de pimienta blanca molida

10 g de azafran

30 g de algas marinas

Preparación:

Sala el filete de fletán y consérvalo en refrigeración hasta que esté bien frío. Corta el rábano rojo, la chalota, las alcaparras, los jitomates cherry, la albahaca, el cebollín, el jalapeño y el aguacate en trozos. Presiona suavemente el fletán con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad y córtalo en láminas finas. Coloca el fletán y los ingredientes preparados en un bowl. Añade jugo y ralladura de limón, sal, pimienta blanca y mezcla bien. Agrega el vinagre de vino blanco y el aceite de oliva. Mezcla nuevamente de forma suave. Sirve en un plato y decora con eneldo y algas marinas. Añade una salsa amarilla elaborada con vinagre de vino blanco y aceite de oliva. Acompaña con pan baguette y sirve.

Esta interpretación demuestra cómo la fusión culinaria transforma recetas clásicas en propuestas modernas.

El gazpacho de abulón combina la tradición mediterránea con el intenso sabor del marisco coreano. Foto: cortesía de K-Fish.

Gazpacho de abulón: la versión con toque umami coreano

El abulón es un manjar marino de lujo elogiado por su tierna textura y su sabor distintivo. La cocina coreana lo valora por su bajo contenido de grasa y sus propiedades nutricionales al aportar proteínas, minerales esenciales y vitaminas.

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Esta sopa fría destaca por ser ligera, altamente refrescante e ideal para los días calurosos, ofreciendo una experiencia refinada donde el abulón se convierte en el gran protagonista de la mesa.

Sigue estos sencillos pasos y experimenta la fusión del umami del mar coreano con los sabores fríos y herbales de la tradición mediterránea adoptada por la cocina chilanga.

Ingredientes:

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4 abulones

300 g de jitomate

1 pimiento morrón rojo

1 chile jalapeño

3 dientes de ajo

500 ml de jugo de jitomate

100 ml de aceite de oliva

1 cucharada de pimentón ahumado

10 g de hierbas finas (albahaca y eneldo)

1 limón

30 g de algas marinas

Sal

Pimienta negra

Preparación:

Separa la carne y las vísceras del abulón, retira los dientes y limpia cuidadosamente. En una satén, agrega aceite de oliva y ajo. Saltea la carne y las vísceras del abulón hasta que adquieran un color dorado y deja enfriar. Coloca en una licuadora el jitomate, el pimiento morrón rojo, el jalapeño, los ajos, el pimentón ahumado, las hierbas finas, el limón, el jugo del jitomate y, finalmente, sal y la pimienta negra. Licua hasta obtener una mezcla homogénea. Pasa la mezcla por un colador para conseguir una textura más suave. Guarda el gazpacho colado en el refrigerador hasta que esté bien frío. Corta en láminas finas la carne y las vísceras del abulón ya enfriadas. Coloca las láminas de abulón y sus vísceras en un plato y vierte el gazpacho frío alrededor. Añade eneldo y algas marinas. Finaliza con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de pimentón ahumado.

Durante tres días, los asistentes a K-FISH Pop-Up Store & Cooking Show disfrutaron de un espacio diseñado para descubrir productos, probar mariscos coreanos, tomarse fotos en la zona interactiva temática, competir en el play zone inspirado en la cultura coreana y asistir a sesiones de giveaway con productos de la marca.

K·FISH es la certificación oficial del Ministerio de Océanos y Pesca de Corea y se compone de productos que pasan evaluaciones rigurosas de frescura, higiene y prácticas eco-amigables obtienen el sello.

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