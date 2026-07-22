El inicio de las vacaciones escolares representa un desafío de organización para las familias donde los padres realizan trabajo a distancia o jornadas desde el hogar.

Conciliar las responsabilidades laborales con el cuidado de los hijos genera tensiones respecto a cómo gestionar el tiempo libre de los menores, evitando que pasen períodos prolongados frente a televisores, tabletas o teléfonos celulares. Ante esta situación, diversos organismos internacionales y centros especializados en psicología infantil comparten recomendaciones para estructurar dinámicas diarias entretenidas, formativas y libres de tecnología.

No hay estadísticas sobre el uso de redes sociales por parte de menores en el país, pero algunos estudios indican que al menos dos terceras partes de los usuarios mexicanos de internet usan una red social

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Estrategias preventivas para gestionar el tiempo libre en el hogar

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la guía especializada en crianza del Child Mind Institute, reducir la exposición a pantallas durante las vacaciones requiere planificación previa y delimitación de espacios:

Establecer un calendario visual de actividades: Según UNICEF, crear un horario diario estructurado (incluyendo tiempos fijados para la lectura, el juego libre y la ayuda en tareas del hogar) brinda certeza a los niños y disminuye la ansiedad por el uso de dispositivos.

Según UNICEF, crear un horario diario estructurado (incluyendo tiempos fijados para la lectura, el juego libre y la ayuda en tareas del hogar) brinda certeza a los niños y disminuye la ansiedad por el uso de dispositivos. Crear estaciones de juego autónomo: Conforme a las recomendaciones del portal especializado en maternidad y crianza Simona Ser Mamá , disponer de cajas temáticas con materiales de arte, rompecabezas o bloques de construcción permite que los menores exploren su creatividad de forma independiente mientras los adultos atienden llamadas o tareas de oficina.

Conforme a las recomendaciones del portal especializado en maternidad y crianza , disponer de cajas temáticas con materiales de arte, rompecabezas o bloques de construcción permite que los menores exploren su creatividad de forma independiente mientras los adultos atienden llamadas o tareas de oficina. Fomentar el juego al aire libre y la actividad física: De acuerdo con especialistas del Child Mind Institute , la exposición a la luz solar y el movimiento corporal regulan el sueño y el estado de ánimo, reduciendo de manera directa la necesidad de buscar estímulos digitales.

De acuerdo con especialistas del , la exposición a la luz solar y el corporal regulan el sueño y el estado de ánimo, reduciendo de manera directa la necesidad de buscar estímulos digitales. Pactar zonas y horarios libres de tecnología: Conforme a los lineamientos sanitarios de UNICEF, definir espacios de la casa (como el comedor o las recámaras) donde no se permiten dispositivos electrónicos promueve la interacción familiar y la desconexión paulatina.

Conoce las más de 50 actividades planeadas para el día del Niño. Foto: Pexels

El impacto de la sobreexposición digital durante el receso de verano

La supervisión constante del contenido digital resulta clave para evitar afecciones en el desarrollo cognitivo y social de los menores durante sus semanas de descanso.

De acuerdo con análisis del Child Mind Institute, "el exceso de tiempo frente a pantallas en temporada vacacional suele desplazar actividades fundamentales como la lectura, el deporte y la interacción social directa, factores indispensables para el desarrollo de habilidades emocionales en la infancia". Por su parte, la UNICEF señala que "la clave no radica en prohibir por completo la tecnología, sino en acompañar su uso con límites claros y proponer alternativas de ocio colaborativo dentro de la rutina familiar".

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