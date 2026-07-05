La exposición prolongada a plataformas digitales basadas en el desplazamiento continuo (o "scroll" infinito) reconfigura las dinámicas de aprendizaje en las generaciones jóvenes.

Un análisis especializado de la Universidad Nacional Autónoma de México expone que la interacción constante con videos de corta duración somete al cerebro de los adolescentes a un estado de estimulación que fragmenta los periodos de atención profunda, impactando de forma directa sus capacidades cognitivas y su rendimiento académico cotidiano.

La iniciativa conocida como Facebook Research, fue utilizada para recabar datos sobre los hábitos de los usuarios

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La reactividad del sistema de recompensa y el desgaste cognitivo

La etapa adolescente se caracteriza por una maduración biológica donde los sistemas vinculados con la recompensa y la sensibilidad social son altamente reactivos. De acuerdo con información de la Gaceta UNAM, los estímulos gratificantes y los registros numéricos de aprobación (tales como las estadísticas de popularidad en redes sociales) resultan sumamente atractivos en este periodo evolutivo.

Esta condición biológica provoca que la resistencia al impulso de revisar los dispositivos sea considerablemente menor en comparación con la etapa adulta.

Esta dinámica de consumo hiperfragmentado induce un fenómeno denominado fatiga cognitiva. Los especialistas explican que este estado no constituye un simple cansancio mental ordinario, sino que representa un agotamiento progresivo de los sistemas neurológicos encargados de sostener la atención, fijar los recuerdos en la memoria y regular las respuestas emocionales.

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Al respecto, investigaciones dirigidas por la psicóloga Gloria Mark señalan una reducción histórica en los tiempos de permanencia: mientras que en el año 2003 una persona promediaba 150 segundos de atención en un sitio web antes de cambiar de actividad, la media contemporánea se redujo a escasos 47 segundos.

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Consecuencias conductuales y pautas de regulación en el hogar

El impacto de este entorno digital sobrepasa la distracción en las aulas (traduciéndose en calificaciones más bajas, malestar emocional y el desarrollo de vínculos sociales más frágiles).

El análisis institucional asocia el abuso de estas plataformas con un incremento en los niveles de ansiedad, estrés y problemas de autoestima, debido a la comparación estadística constante con sus pares. Cuando los contenidos ultracortos actúan como un refugio emocional, tienden a amplificar vulnerabilidades preexistentes como estados de ánimo frágiles o estilos atencionales demasiado reactivos.

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Frente a este panorama, las autoridades universitarias sugieren a los padres de familia y a las instituciones educativas la adopción de estrategias prácticas de control ambiental:

Fijación de intenciones: establecer un propósito claro antes de interactuar con el dispositivo, limitando la sesión a periodos específicos de tiempo.

establecer un propósito claro antes de interactuar con el dispositivo, limitando la sesión a periodos específicos de tiempo. Distancia física : mantener el teléfono fuera de la vista y del alcance durante las horas de estudio para liberar recursos mentales y mejorar el rendimiento cognitivo.

: mantener el teléfono fuera de la vista y del alcance durante las horas de estudio para liberar recursos mentales y mejorar el rendimiento cognitivo. Espacios libres de pantallas: diseñar entornos en el hogar y en las aulas que promuevan la concentración profunda, restringiendo la presencia de notificaciones.

diseñar entornos en el hogar y en las aulas que promuevan la concentración profunda, restringiendo la presencia de notificaciones. Prácticas de autorregulación: fomentar ejercicios breves de respiración que auxilien al adolescente a identificar y frenar el impulso automático de ver un video adicional.

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