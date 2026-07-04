Con motivo del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surgió un nuevo trend entre la comunidad digital en apoyo al Tri.

En punto de las 18:00 horas de este domingo 5 de julio, la Selección Mexicana disputará su pase a la siguiente ronda del Mundial en el Estadio Banorte. Por este motivo, la afición del Tri volvió tendencia en redes sociales el ‘Operativo no inglés’, el ingenioso trend que ya cambió el nombre de la salsa inglesa por ‘salsa mexicana’ y al que muchas marcas se están uniendo.

Leer también: México avanza en trajinera a octavos de final en el Mundial 2026; el video que se viralizó en redes

Las marcas internacionales se mexicanizaron en apoyo a la Selección Mexicana. Fotos: Redes Sociales

¿De qué trata el "Operativo no inglés”?

Bajo el lema "En México se habla español", esta tarde decenas de marcas saturaron las plataformas digitales con comunicados oficiales para informar que renuncian temporalmente a sus nombres en apoyo a México, traduciendo todo al idioma español y lanzando divertidas creaciones donde marcas internacionales le dieron la espalda a su origen.

Tiendas como 'Águila Americana', 'Siete Once', 'Depósito de Oficina', 'Ei-Chi-Bi', 'Timoteo Hortiz' y 'El Pequeño Cesar', rápidamente se volvieron tendencia. Mientras que, productos como: pastillas 'Pasillos', preservativos 'Prudencia' y esponjas 'Talla Papi', también causaron revuelo en la red al mexicanizarse durante este fin de semana.

Cabe señalar que este operativo que busca empoderar a la Selección estará habilitado hasta el día lunes 6 de julio, dependiendo del resultado de México en el marcador.

[Publicidad]

Las marcas internacionales se mexicanizaron en apoyo a la Selección Mexicana. Fotos: Redes Sociales

También te interesará:

El remedio para evitar plagas en temporada de lluvias; protege tu hogar

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

[Publicidad]

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs