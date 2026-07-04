La asociación civil Artículo 19 condenó el asesinato del activista, comunicador y creador de contenido Alex Serna, ocurrido en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el pasado 3 de julio, y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la República (FGR) esclarecer el caso.

Así lo hizo esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de acceso a la información y libertad de expresión en un hilo de X. "Condenamos enérgicamente el asesinato del periodista medioambiental Manuel Alejandro Moreno Serna (Alex Serna), ocurrido en Zihuatanejo, Guerrero".

Pidió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Fiscalía General de la República al esclarecimiento "inmediato" del hecho. "Es indispensable que se realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación su labor periodística".

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Finalmente, llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a brindar medidas de seguridad a su familia con la intención de salvaguardar su integridad.

Desaparición de Alex Serna

De acuerdo con su ficha de búsqueda, emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero, el activista fue visto por última vez el 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

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Después de dos semanas, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero anunció el deceso de Moreno Serna y expresó sus condolencias a sus familiares.

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"Solicitamos a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a actuar con la debida diligencia en las investigaciones correspondientes", dijo mediante un comunicado.

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Cobertura y amenazas de muerte

Por medio de su canal de YouTube y cuenta de Instagram, este último comunicador abordaba temas de medio ambiente, como el manejo del agua, el impacto ambiental de obras públicas, entre otros.

El 5 de marzo dio a conocer diferentes amenazas, en las que algunos usuarios de Facebook le decían "Mejor bájale de huevos", "Ya tenemos tu ubicación y todo", etc.

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dft