Después de poco más de un mes de haber sido privada de la libertad, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue encontrada sin vida al sur de Veracruz.

Antes, hombres armados irrumpieron en su casa, su madre pidió apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y hubo ocho detenidos. A continuación, EL UNIVERSAL hace una cronología acerca del caso.

Secuestro de Roxana Guzmán

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien era reportera y directora del medio digital de comunicación Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por, al menos, tres hombres encapuchados y armados, el pasado 2 de junio.

Periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad en Veracruz (06/06/2026). Foto: Tomada de su Facebook

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Estos sujetos irrumpieron en su casa, localizada en el municipio de Nanchital, Veracruz, durante la mañana. Después de dicha irrupción, la cual fue captada en video, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación con los fines de encontrarla y arrestar a los responsables.

La gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, calificó como "lamentable" este hecho y afirmó que los funcionarios públicos estaba trabajando para dar con su paradero.

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Madre de Roxana pide ayuda a Sheinbaum

La madre de Guzmán Ramírez acudió a donde estaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a dicha entidad el 5 de junio, con la finalidad de pedirle ayuda. "Lo importante en este momento es encontrarla", comentó la mandataria federal en su conferencia de prensa mañanera.

Madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad el pasado 2 de junio. Foto: Captura de pantalla

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Asociaciones civiles como Alianza de Medios Mx, Amnistía Internacional (IA) y Artículo 19, entre otras, pidieron a las autoridades acciones efectivos para su búsqueda y localización.

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Arrestan a Delta 7, posible involucrado

En Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 26 de junio, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a José del Ángel Cadena Escayola "Delta 7", posible involucrado en la privación de la libertad y desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Cabe decir que, de acuerdo con el gabinete de seguridad del país, presuntamente indicó el lugar donde habían asesinado a la directora de Pulso Informativo del Sureste.

José Del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", detenido y ligado al secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez (26/06/2026). Foto: Especial

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Confirman asesinato de Roxana Guzmán

Luego de este arresto, dicha mandataria estatal informó que analizaban restos humanos encontrados en un predio situado al sur de la entidad. Su resultado fue dado a conocer la mañana de este 3 de julio.

La Fiscalía General del Estado anunció que se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión, por su supuesta participación, contra:

Ismael "N"

Javier Iván "N" o "Delta 1"

José del Carmen "N" o "Delta 7"

José Manuel "N"

Juan Carlos "N"

Karen Monserrat "N" o "La Hiena"

Luis Arturo "N", "Delta 11" o "El Pelón"

Luis Enrique "N"

Cabe decir que Ismael, Juan Carlos, Luis Enrique y José Manuel "N" fungían como policías del municipio de Ixhuatlán del Sureste y, según las investigaciones, daban alimento, apoyo logístico y recursos a los otros cuatro detenidos.

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La fiscalía informó que se ejecutaron 𝗼𝗰𝗵𝗼 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 en contra de presuntos responsables del delito de 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼. Foto: Fiscalía General del Estado

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Los ocho fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Pulso Informativo del Sureste despide a Roxana Guzmán

El equipo de Pulso Informativo del Sureste dedicó un mensaje de despedida para su directora, en el cual expresaban que "su pluma y voz siempre estuvieron al servicio de la verdad". "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, hermanos, familiares, hijos, amigos y colegas".

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Con información de Édgar Ávila Pérez y Manuel Espino

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