El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló su proyecto de presupuesto por casi 47 mil millones de pesos en medio de llamados al orden y amagos por el uso de la fuerza pública, a causa de la actitud del nuevo representante del PRI ante el instituto, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla.

Gutiérrez Mancilla, quien recientemente protagonizó un pleito con el diputado de Morena Arturo Ávila en la Comisión Permanente del Congreso, tomó protesta apenas ayer como representante legislativo del PRI en el Consejo General del INE; en varias intervenciones refrendó que el instituto “busca censurar a la oposición” a través de sus resoluciones.

Al inicio de la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala pronunció un posicionamiento en el que defendió la autonomía que deben tener los consejeros electorales para resolver controversias entre los partidos políticos, ante las denuncias personales que presentó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en Washington, Estados Unidos.

“Yo no vine aquí a ser amigo de los consejeros”, dijo Carlos Gutiérrez, representante del PRI ante el INE. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Ninguna consejera ni consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales, políticas o internacionales que alguien puede promover en su contra por el sentido de su decisión. Debe votar pensando exclusivamente en la Constitución, en la ley, en los precedentes y en los criterios que obran en el expediente”, señaló.

“Porque si una autoridad modifica su criterio por temor a las consecuencias personales o amenazas, deja de ser independiente y la independencia del INE no pertenece a quienes hoy integramos este Consejo General, es una garantía hacia la ciudadanía y hacia las fuerzas políticas”, dijo Taddei.

En respuesta, Emilio Suárez Licona, representante del PRI en el INE, aseguró que “mientras los contrapesos en el poder estén en riesgo”, ellos seguirán acudiendo a las instancias que sean necesarias “para defender la democracia”.

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“La discusión de la narcopolítica en este país no puede censurarse, no lo vamos a permitir, y vamos a seguir hablando del pacto del crimen organizado cuando hay temas que sí vinculan a la materia electoral. ¿Qué ha hecho este instituto ante las acusaciones de intromisión de dinero en las campañas? ¿Qué ha hecho este instituto por los muertos en campaña? Por más que ustedes intenten censurarnos, no lo vamos a permitir”.

Conforme avanzó la sesión, la discusión del presupuesto 2027 del instituto fue desplazada por el debate político entre los representantes del PRI y de Morena, en el que eventualmente participaban los del PAN y Somos México.

En algún momento, el consejero Uuc-kib Espadas llamó a los representantes de partidos políticos a “dejar de fastidiar” el debate técnico que el INE no ha podido llevar a cabo sobre su propuesta de presupuesto para 2027.

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Tras la moción de orden, el diputado Gutiérrez Mancilla le espetó que “si está fastidiado, puede retirarse o dedicarse a otra cosa”.

“Me parece lamentable (...), consejero Espadas, esa última intervención (...) Probablemente yo tenga problemas en la comunicación, lo puedo aceptar, pero también usted probablemente tenga problemas de comprensión. Usted se ha querido meter en la vida de los partidos políticos, al decir qué podemos o no decir y cómo podemos hacerlo. Yo no me meto a decirle a usted qué puede o no decir, podemos tener nuestras diferencias, pero nunca me voy a mofar de la voz de un consejero. Si usted está fastidiado, puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa”, le contestó.

Inmediatamente fue acallado por Taddei, quien leyó el fragmento del reglamento de sesiones del INE que le permite hacer uso de la fuerza pública para sacar del recinto a quien no guarde el orden.

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Gutiérrez Mancilla espetó a la consejera presidenta que “su amenaza velada” es un acto de censura en contra de su representación como diputado federal, cuanto más por ser de oposición.

“Ser diputado no lo coloca por encima de la ley. Actitudes como las que usted presenta son las que desprestigian la valiosísima institución del fuero constitucional”, dijo Espadas.

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