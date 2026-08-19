Durante este miércoles, los efectos del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California e inestabilidad atmosférica mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (centro y sur). Asimismo, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y sur).

La madrugada del martes, una tormenta eléctrica con fuertes rachas de viento y lluvias sorprendió a Baja California Sur y provocó caída de árboles, afectaciones en postes, encharcamientos, desprendimientos rocosos y el varamiento de embarcaciones.

El fenómeno movilizó durante la madrugada a cuerpos de emergencia y Fuerzas Armadas para realizar recorridos en cauces de arroyos, vialidades y otros puntos considerados de riesgo.

En el poblado El Diez, Jesús Mendoza, titular de PC de Culiacán, informó que se utilizaron lanchas para sacar de sus hogares a 14 personas. Foto: Especial

Víctor Castro Cosío, gobernador del estado, convocó al Consejo Estatal de Protección Civil (PC) y acordaron el despliegue de brigadas para vigilar los cauces y evitar su cruce, principalmente en La Paz y Los Cabos, donde se registraron precipitaciones, aunque las principales afectaciones estuvieron relacionadas con las fuertes rachas de viento.

Entre las incidencias atendidas se encuentran trabajos de desazolve en vialidades y desprendimientos rocosos en la zona del malecón de La Paz. En Loreto, los escurrimientos provocaron interrupciones intermitentes a la circulación en la carretera Transpeninsular. Mientras que la Capitanía de Puerto de La Paz informó que 10 veleros quedaron varados tras las condiciones registradas durante la madrugada del martes.

En tanto, en Sonora las intensas lluvias acompañadas de rachas de viento de hasta 93 kilómetros por hora y actividad eléctrica ocasionaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica, caída de árboles, daños a semáforos y problemas en la circulación vial en municipios del sur de Sonora.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó interrupciones del servicio en sectores de Navojoa, Cajeme, Empalme y Guaymas, donde cuadrillas trabajan en la reparación de postes, líneas y circuitos dañados.

En Cajeme, las fuertes precipitaciones y los vientos derribaron árboles y semáforos. En Guaymas y San Carlos, algunos sectores permanecen sin energía eléctrica debido a daños en la infraestructura de distribución.

La CFE informó que cuadrillas permanecen desplegadas en los municipios afectados para acelerar el restablecimiento del suministro eléctrico y atender los daños.

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Mientras que a causa de las intensas lluvias que azotaron a Culiacán, Sinaloa, en diversos sectores urbanos y rurales los cuerpos de auxilio rescataron a más de 45 personas atrapadas por los altos niveles que alcanzó el agua, de las cuales 14 fueron sacadas de sus hogares en lanchas.

En las colonias Pemex, en dos puntos distintos, 25 pasajeros de dos camiones urbanos de la ruta Ruiz Cortines quedaron varados al cruzar arroyos, por lo que fue necesario que personal de Protección Civil acudiera a rescatarlos.

Debido a las fuertes corrientes que se formaron en la zona de Cañadas, en la parte sur-poniente de la capital, conductores de vehículos que cruzaron calles inundadas, y que fueron arrastrados por la corriente, tuvieron que ser evacuados por las ventanas de sus unidades.

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Jesús Mendoza Ontiveros, titular de PC Culiacán, dio a conocer que en el poblado El Diez se tuvo que usar lanchas para sacar de sus hogares a 14 personas e informó que no hubo lesionados.

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