Hermosillo, Sonora.- Hermosillo se prepara para recibir a más de mil ciclistas por primera vez en el L'Étape Hermosillo by Tour de France, una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo, que reunirá a más de mil participantes nacionales e internacionales en un recorrido por las principales vialidades de la capital del estado.

El anuncio fue encabezado por el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, acompañado de Ramón Neme Sastre, presidente del Consejo de Alive Entertainment y como invitado especial René Corella, ciclista campeón y seleccionado nacional, quien participará en la etapa Hermosillo.

"Yo destaco que son eventos familiares, que son eventos seguros para quienes nos habrán de acompañar y que son obviamente eventos que nos permiten visibilizar a nivel internacional la riqueza que tenemos en Hermosillo, que es su gente, que es su gastronomía, que es la belleza, los paisajes que tenemos en nuestra ciudad y que yo estoy seguro este 18 de octubre lo vamos a poder disfrutar", expresó el presidente municipal Toño Astiazarán.

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El L'Étape Hermosillo by Tour de France se llevará a cabo el 18 de octubre de 2026, en el marco del décimo aniversario de L'Étape en México, con distancias que incluyen ruta larga de 120 kilómetros, ruta corta de 67 kilómetros y ruta sprint de 30 kilómetros, que partirá del Parque Madero y recorrerá vialidades emblemáticas como Aquiles Serdán, bulevar Hidalgo, calle Reforma y bulevar Luis Donaldo Colosio, cruzando el Paso a Desnivel.

"Creo que la fiesta de los Seris quizá puede ser lo más importante hoy en esta etapa en este mes de octubre. Hoy la etapa Hermosillo decidió patrocinar completamente, aparte de la entrada, todo el transporte a las gentes que vayan ahí. Hoy Hermosillo para mí, quizá puede ser la capital más importante de mi este país", afirmó Ramón Neme Sastre, presidente del Consejo de Alive Entertainment.

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La competencia estará dirigida a ciclistas amateurs de 18 años en adelante, con categorías hasta 61 años y más, ofreciendo una experiencia bajo los estándares organizativos y deportivos del Tour de France, considerada una de las máximas referencias del ciclismo mundial.

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Hermosillo recibirá a más de mil ciclistas en L’Étape by Tour de France. Foto: Especial

"Muchas gracias por traer eventos así de este calibre a la marca L'Étape. Muchas gracias de verdad que estos eventos son los que hacen que crezca las nuevas generaciones, los ciclistas que ahorita posiblemente están muy chicos. Pero quién sabe, puede haber un Isaac del toro en el futuro".

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"Los invitamos a que formen parte de este bonito evento. Creo que van a poder vivir un poquito de la experiencia de lo que es eso", externó René Corrella.

A partir de esta rueda de prensa, ciclistas de Sonora que acrediten su residencia mediante INE podrán obtener 50% de descuento en su inscripción. El costo general será de mil 599 pesos, mientras que la inscripción con beneficios especiales tendrá un costo de 3 mil 500 pesos.

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Además, los ganadores absolutos del Kino Race de los últimos cinco años de la administración municipal recibirán cortesía VIP, mientras que los primeros 40 participantes del Kino Race que se registren en categoría general también tendrán acceso a una cortesía para participar en L'Étape Hermosillo.

Los primeros tres lugares absolutos de la ruta larga, tanto en la rama varonil como femenil, obtendrán un registro para participar en L'Étape Tour de France, con un valor de 350 euros, sin incluir los gastos de viaje.

Como parte de las actividades, el mismo día por la tarde las y los asistentes podrán vivir la representación del Año Nuevo Seri, como parte de una experiencia que vincula deporte, turismo y cultura sonorense.

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El acceso será mediante la aportación de un kilo de ayuda, además de contar con traslado para quienes participen.

En la conferencia estuvieron Oscar Gastélum, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; Fernanda Cisneros directora de Desarrollo Turístico y Rafael Cruz Flores director del Instituto del Deporte de Hermosillo.

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