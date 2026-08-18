Zacatecas. - Por medio de un oficio, el gobierno del estado de Zacatecas solicitó formalmente al ayuntamiento de Fresnillo la cancelación del concierto del cantante de corridos Luis R. Conríquez que está programado para el próximo 28 de agosto en la Feria Nacional de Fresnillo, tras determinar que su presentación incurre en la apología del delito al exaltar a grupos del crimen organizado.

La noche de este martes, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, publicó en sus redes sociales el documento que le dirigió al presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, oficio con número SGG/DES/3120/2026, en donde el ejecutivo estatal advierte al munícipe que la presentación del intérprete rompe con los acuerdos establecidos en la Mesa Estatal para la Construcción de Paz.

En el documento se precisan los argumentos de la autoridad estatal y se puntualiza que derivado del análisis realizado, se consideró que "el contenido artístico asociado a dicha presentación incurre en la apología del delito prevista en el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, al exaltar la violencia y la imagen vinculado con grupos del crimen organizado”.

Zacatecas pide cancelar concierto de Luis R. Conríquez programado para la Feria de Fresnillo; señala apología del delito. Foto: Especial.

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Además, el escrito detalla que la contratación de este tipo de espectáculos “resulta contrario a los principios y lineamientos impulsados por las autoridades federales y estatales y se le hace un exhorto al alcalde de Fresnillo a que se valore la pertinencia de no llevar a cabo dicha presentación y que se privilegien actividades que “contribuyan a la sana convivencia, al fortalecimiento del tejido social y a la promoción de valores, acorde con la política de pacificación” que impulsa la administración estatal.

A la par de la notificación formal, Rodrigo Reyes Mugïerza también fijó una postura pública, donde se menciona que el gobierno estatal como la Mesa Estatal de Seguridad habían “solicitado oportunamente al gobierno municipal de Fresnillo integrar una cartelera para su Feria Nacional que evite contenidos que hagan apología del delito, exalten la violencia o normalicen las actividades criminales”.

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El funcionario escribió: “Las ferias y festividades de Zacatecas son espacios para la convivencia familiar, el encuentro comunitario y el disfrute de nuestra identidad, cultura y expresiones artísticas”.

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Zacatecas pide cancelar concierto de Luis R. Conríquez programado para la Feria de Fresnillo; señala apología del delito. Foto: Especial.

También aclara que esta solicitud responde a la responsabilidad compartida de las instituciones públicas de promover una cultura de paz en la entidad.

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Hasta el momento, el Ayuntamiento de Fresnillo ni el alcalde Javier Torres han emitido una respuesta oficial sobre si acatará la solicitud del Gobierno del Estado para cancelar la presentación de Luis R. Conríquez a 10 días de su realización.

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