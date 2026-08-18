Cuernavaca, Mor. - Paula Fajardo, víctima de tentativa de feminicidio, advirtió que no otorgará el perdón a Jorge Rabadán, padre de sus cuatro hijos, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Atlacholoaya y exigió que se aplique todo el peso de la ley por el daño que provocó tanto a ella como a sus hijos.

En mayo pasado, Paula exhibió en redes sociales la forma en que era sometida a golpes por el padre de sus hijos. En las imágenes se ve la forma en que el hombre golpea a la mujer víctima en distintos puntos de su hogar. Una de las agresiones ocurrió frente a uno de sus hijos menores de edad.

Mediante manifestaciones exigió el apoyo de las autoridades y hace dos semanas el agresor fue detenido en el estado de Guerrero. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar informó sobre la detención y prometió que enfrentará el proceso penal en agravio de la víctima.

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En conferencia de prensa, Paula reconoció que el proceso ha sido largo y, pese a que su presunto agresor permanece privado de la libertad, enfrenta episodios de ansiedad derivados de la situación que ha vivido.

Sobre el curso del proceso afirmó que “en la Fiscalía general del estado han llevado bien los procedimientos y no temo que vaya a salir (el agresor) porque no lo creo”.

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Paula, aprovechó para llamar a otras mujeres que enfrentan violencia a romper el silencio, denunciar y buscar ayuda para salir del círculo de violencia.

La mujer víctima consideró que en su caso hace falta mucho por hacer y de paso agradeció a la gobernadora Margarita González Saravia, al fiscal Fernando Blumenkron y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado por la coordinación para detener a su agresor en aquella entidad.

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