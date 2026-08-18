Cuernavaca, Mor. - La gobernadora Margarita González Saravia sostuvo que la meta de esta administración es que ningún joven se quede sin estudiar en preparatoria y la universidad, y para concretarlo formalizó convenios para 24 proyectos estratégicos, con una inversión superior a 267 millones de pesos en una primera etapa.

En conferencia de prensa, destacó el avance del distribuidor vial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuya construcción brindará una nueva alternativa de acceso a una zona por la que diariamente transitan casi tres mil vehículos y 25 mil personas. La línea de acceso estará terminada en diciembre de este año o principios de 2027.

La gobernadora atestiguó la presentación del plan educativo para la creación de 21 nuevas preparatorias, entre ellos el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), en lo que fue el rancho de Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, integrante del Cártel de Los Beltrán Leyva en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, sur del Morelos.

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La gobernadora recordó que esa propiedad de 2.5 hectáreas, aproximadamente, fue incautada al crimen organizado en diciembre de 2009 y quedó en manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Durante su gestión como directora de la Lotería Nacional sometió a concurso el rancho y lo ganó una mujer comerciante del municipio de Jojutla, sur de Morelos.

Al llegar al gobierno estatal compraron el predio a precio justo y lo destinaron para la construcción del CBTA, del Centro de Medicina Tradicional y el Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas.

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Morelos proyecta 21 nuevas preparatorias; una se construirá en rancho incauto al narcotraficante “La Barbie”. Foto: Especial.

En la conferencia de prensa, la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, informó sobre la formalización de convenios para 24 proyectos estratégicos, entre ellos la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), ubicada en la antigua ExHacienda de Chinameca, en Ayala, coya obra registra un avance del 80 por ciento.

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Asimismo, se considera la Universidad Intercultural de los Altos Morelos, en el municipio de Ocuituco, altos de Morelos, con capacidad para dos mil estudiantes y las licenciaturas en Procesos Productivos Sustentables y Turismo Sustentable y Comunitario; además de la ampliación de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), mediante un edificio con 320 lugares para la carrera de Ingeniería Química Farmacéutica.

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En educación media superior se proyectan 15 bachilleratos nacionales “Margarita Maza”, siete de ellos en Cuautla y ocho en Puente de Ixtla, Axochiapan, Coatetelco, Yautepec, Jiutepec, Jojutla, Xochitepec y Coatlán del Río; un Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en Jantetelco; dos telebachilleratos comunitarios en Cuautla y Ayala; así como dos proyectos de Reconversión a Bachillerato en Cuernavaca y Yautepec.

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