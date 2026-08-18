El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a una agencia de inteligencia occidental de preparar, en coordinación con Ucrania, una supuesta operación para involucrar a Moscú con el suministro ilegal de armas a cárteles y grupos del crimen organizado en América Latina.

A través de un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, la presunta operación tendría como escenario México, Colombia y Venezuela.

De acuerdo con el SVR, el plan consiste en introducir en esos países armas de fabricación rusa que fueron incautadas durante el conflicto en Ucrania, para después presentarlas como evidencia de supuestos envíos por parte de Rusia a organizaciones criminales latinoamericanas.

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También afirmó que se preparan tanto materiales de audio y video como documentos falsificados, para respaldar la supuesta transferencia de armas a través de intermediarios y atribuir la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas rusas.

"Se tiene previsto acusar a Rusia de realizar suministros ilegales de armas a los cárteles del narcotráfico y grupos del crimen organizado que operan en Venezuela, Colombia y México", aseguró el comunicado.

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⚡️ Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia:



Occidente planea organizar una provocación antirrusa en #AméricaLatina



⚡️ La Oficina de Prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia comunica que, según los datos obtenidos, los servicios especiales de un… pic.twitter.com/fSIz8BAj8c — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) August 17, 2026

Además, el objetivo de la operación, según el SVR, es deteriorar las relaciones de Moscú con los países latinoamericanos y conseguir que sus gobiernos respalden las políticas de Occidente hacia Rusia.

La declaración no presentó pruebas que sustenten la existencia de la supuesta operación.

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Sin embargo, como antecedente, comparó el presunto montaje con otros episodios históricos y mencionó el incidente de Gleiwitz de 1939 y las acusaciones rusas sobre la masacre de Bucha en 2022.

Finalmente, sostuvo que este tipo de acciones forman parte de una campaña de desinformación de "las élites euroatlánticas" contra Moscú y advirtió que las consecuencias de este tipo de operaciones podrían resultar “extremadamente altas” para quienes las organizan.

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