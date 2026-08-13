Moscú.- Drones ucranianos golpearon una importante refinería en el interior de Rusia, reportaron oficiales militares, en el cuarto ataque de este tipo en tres días dentro de la campaña iniciada hace varios meses por Kiev para asfixiar al sector petrolero, vital para Moscú.

El Estado Mayor de Ucrania reportó que sus fuerzas atacaron durante la noche el complejo petroquímico y de refinación de petróleo Gazprom Neftekhim Salavat, en la república rusa de Bashkortostán, y provocaron un incendio en las instalaciones.

El complejo, ubicado al sureste de Moscú a unos mil 300 kilómetros (800 millas) de la frontera con Ucrania, es una de las mayores instalaciones petroquímicas y de refinación de petróleo de Rusia, explicaron las autoridades militares rusas en una publicación en Telegram.

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La planta procesa hasta 74 millones de barriles de petróleo al año y produce gasolina, diésel y otros productos, agregó.

El gobernador de Bashkortostán, Radiy Khabirov, se limitó a decir que un ataque con drones dejó dos civiles heridos y provocó un incendio en una zona industrial de Salavat.

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Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, cuyos enormes almacenes han sido atacados repetidamente por drones ucranianos, dijo que, tras el ataque nocturno, se registró un incendio en una de sus instalaciones en la zona industrial de Salavat. La empresa afirmó que la instalación fue evacuada, pero que allí no se almacenaba mercancía.

El ataque de este jueves se produjo un día después de que misiles antibuque y drones ucranianos bombardearon una importante base naval rusa en la costa del mar Negro.

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Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo y el petróleo es uno de sus pilares económicos mientras su ejército intenta adentrarse en Ucrania en una ofensiva lenta y costosa, más de cuatro años después del comienzo de su invasión a gran escala.

Los ataques han mermado la capacidad de refinación de Rusia, provocando escasez en gasolineras. Funcionarios de Kiev afirman que la ofensiva busca obligar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a negociar un acuerdo de paz. No hay indicios de que esa estrategia esté dando resultados.

Refinería atacada esta semana queda inoperativa por medio año

Las autoridades de Rusia admitieron que la refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales y atacada por Ucrania el martes 11 de agosto, quedó completamente inoperativa y se espera que las reparaciones duren hasta medio año.

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"La planta está completamente detenida. Nos preparamos para el peor escenario. Tendremos que contar con el combustible importado", comunicó en redes sociales el gobernador de Oremburgo, Yevgueni Sólntsev.

El funcionario aclaró que los ataques alcanzaron "infraestructura clave que de momento no se puede reparar" debido a que el equipo es importado y que, a causa "de las sanciones, las reparaciones se dilatarán hasta seis meses".

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Esto afecta también a la disponibilidad de combustible en el territorio. Sólntsev aseguró que de las 287 gasolineras presentes en la región, "el 80% se encuentran operativas".

A últimos de julio, medios internacionales informaron que la refinería de la región de Riazán, al sur de Moscú, había quedado inoperativa tras ataques ucranianos; sin embargo, en este caso las reparaciones tardarían semanas.

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También ocurrió un par de días antes con la refinería de Tiumén, a casi dos mil kilómetros de la frontera de Rusia y Ucrania, en Siberia occidental, aunque en su caso se desconoce cuándo reanudaría operaciones.

Déficit de combustible

La crisis por falta de combustible comenzó a finales del mes de mayo tras un recrudecimiento de los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa, primero depósito y luego refinerías.

El déficit, que comenzó en Crimea, se extendió rápidamente por todo el país. A pesar de que las autoridades anunciaron recientemente una estabilización de la situación y que algunos territorios levantaron restricciones al repostaje, la situación ha vuelto a empeorar en las últimas semanas.

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Las autoridades rusas se vieron obligadas a importar gasolina del extranjero. Según la prensa extranjera, el pasado 5 de agosto llegó una partida de gasolina de la India, uno de los principales compradores de crudo ruso.

Esa misma semana, el Gobierno ruso había autorizado la comercialización en territorio nacional de combustible Euro-2, muy por debajo de los estándares de calidad habituales de Euro-5, con la intención de "paliar la escasez en determinadas regiones".

Los expertos avisan que los requisitos de menor calidad para la producción de combustible pueden suponer un riesgo para los propietarios de automóviles con modernos sistemas de control de emisiones y electrónica sofisticada, ya que al quemarse este combustible produce compuestos corrosivos que pueden acelerar gravemente el desgaste de la maquinaria.

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El estado de las refinerías rusas

Según el portal independiente The Insider, a finales de 2024 el volumen de refinación de petróleo se situó en torno a las 267 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2012, aunque todavía no habían comenzado los ataques ucranianos contra dicha infraestructura.

Se estima que los daños directos a dicha industria superaron en 2025 los 100 mil millones de rublos (mil 189 millones de dólares).

Tras la reducción de la capacidad operativa de refinación, las empresas extractoras también se ven obligadas a reducir su producción debido a las restricciones de infraestructura en el transporte y envío de petróleo para la exportación por las limitaciones de gasoductos, la congestión portuaria, las sanciones internacionales impuestas y los ataques ucranianos que también afectan a dichas instalaciones.

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Las mayores refinerías del país están en Omsk (Gazprom); Kirishi, en la región de Leningrado (Surgutneftegaz); Riazán (Rosneft); Kstovo, en Nizhni Nóvgorod (Lukoil); y Nizhnikamsk, en Tatarstán (Tatneft). Todas en la parte europea del país y todas atacadas en los últimos tres meses. La de Kstovo fue atacada hasta cuatro veces este año.

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ss/mcc