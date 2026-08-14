La morosidad y las deudas que los bancos privados dieron por perdidas alcanzaron su mayor nivel de los últimos cuatro años y medio.

El Índice de Morosidad Ajustado (Imora) en las tarjetas de crédito llegó a 13.7% de la cartera durante junio.

Se trata del registro más alto desde diciembre de 2021, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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El Imora considera tanto la cartera vencida como los créditos castigados por los bancos durante los últimos 12 meses, por lo que refleja de manera más amplia el deterioro de los financiamientos.

El incremento en los indicadores de morosidad se da en un momento de gran dinamismo en el uso de plásticos.

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Al cierre de junio, la cartera de tarjetas de crédito alcanzó un saldo total de 735 mil millones de pesos y significó un crecimiento de 8.2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El analista de Banamex, Rodolfo Ostalaza, señaló que el financiamiento bancario total mantuvo su dinamismo en junio, al registrar un crecimiento de 3.2%, por encima del avance de 1.7% observado durante mayo.

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El resultado estuvo impulsado principalmente por el crédito al consumo, que aumentó 7.6% frente al incremento de 7% reportado un mes antes.

Dentro de este segmento, destacan los préstamos automotrices, con un crecimiento de 11.6%, así como los saldos de tarjetas de crédito, cuyo avance fue de 8.2%.

Por su parte, el crédito hipotecario registró un incremento de 1.5% en junio, tras subir 1% en mayo, mientras que el financiamiento destinado a empresas se elevó 1.3%, después de disminuir 1% durante el mes previo.

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La morosidad de la banca mostró una tendencia al alza al cierre del primer semestre. En junio, el índice de impagos de financiamientos al consumo se ubicó en 3.3%, frente a 3% un año antes. Los préstamos personales registraron el mayor nivel, con 5.2%, seguidos de microcréditos, 4.7%.

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En tarjetas de crédito, el índice de morosidad pasó de 3.3% a 3.6% en un año. También aumentó en los financiamientos de nómina y en los automotrices. Para toda la cartera bancaria, el indicador fue de 2.3%, 0.2 puntos porcentuales más que en junio de 2025.

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Los resultados de la encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario, que el Banco de México (Banxico) llevó a cabo entre el 1 de julio y el 15 de julio pasado, mostraron que 66.7% de los bancos con mayor participación no consideró cambios en la calidad de su cartera de consumo durante el año en curso, mientras que 33.3% restante consideró que se deteriorará moderadamente.

Compras impulsivas

En opinión de la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, el fuerte ritmo en el crédito al consumo, particularmente en el uso de tarjetas, ha contribuido al deterioro que empiezan a mostrar los indicadores de morosidad.

“Ha habido un crecimiento muy rápido en el crédito al consumo. Era de esperarse que la morosidad se incrementara también”, expuso la economista.

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“La morosidad todavía no está en niveles que puedan estar implicando una crisis o algo por el estilo, pero el crecimiento en el crédito al consumo, particularmente de tarjetas, habla de que puede haberse dado un consumo intertemporal, es decir, que las personas hayan decidido consumir y gastar ahora en lugar de en un futuro, porque los créditos se tienen que pagar y en unos casos pudiera darse inclusive el caso de compras impulsivas”, dijo.

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Para la especialista, este ritmo es insostenible en los próximos meses ante un entorno económico debilitado, por lo que el consumo y el crédito perderán dinamismo.

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“En general, hemos visto un deterioro en el mercado laboral mexicano, ya que solamente se han creado empleos en la informalidad este año”, comentó la también profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey.

“Las remesas han perdido poder adquisitivo y lo que nos da es que el avance del consumo está impulsado en una parte por el aumento de la masa salarial de los formales y el crecimiento del crédito, pero hasta ahí. Inclusive vemos que el incremento de la masa salarial en los formales se ha desacelerado, precisamente porque no ha habido creación de empleo”, finalizó Siller.

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