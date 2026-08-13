La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) llamó a los usuarios de líneas de celular con terminación “0” a registrar sus datos antes del 15 de agosto, de lo contrario se les suspenderá el servicio.

Explicó que la suspensión del servicio se dará de manera paulatina, ya que podría tomar hasta 72 horas.

A dos días de que concluya el plazo para los números de telefonía móvil que terminen en “0”, la CRT aseguró que “no habrá prórroga”.

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Invitó a vincular la CURP y el INE a la línea celular con terminación cero para evitar suspensión del servicio de llamadas, mensajes de texto e internet.

¿Si no registro mi línea, se pierde?

En un comunicado expuso que “la línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata. No se requiere saldo ni usar datos”.

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Expuso que “las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite.

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¿Qué pasa si suspenden mi línea de celular por no registrarla?

Las líneas suspendidas recibirán las alertas sísmicas, los usuarios podrán llamar a los números de emergencia 911 y a los números de atención ciudadana como son: 079, 088 y 089 o podrán comunicarse con su compañía telefónica.

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Recordó que “la vinculación de líneas de telefonía móvil busca eliminar el uso anónimo e ilícito de chips y frenar la extorsión que se realiza hasta en un 80% a través de llamadas”.

La CRT dijo que a la fecha, se han vinculado 71 millones de líneas telefónicas en todo el país.

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