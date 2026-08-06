La vinculación de números de celulares a los datos personales llegó a la cifra 69 millones 666 mil 315 líneas registradas, dijo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Hace más de un mes, dicho organismo dijo que contabilizaron un total de 144 millones 585 mil líneas de celular.

Al 25 de junio pasado, día en que se anunció que se postergaría el plazo para el registro, la CRT dijo que había 63 millones de líneas registradas, de las cuales 40.2 millones eran prepago y 22.8 millones de pospago.

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Lo que significaría que en los últimos 40 días se incrementó el registro en más de 6 millones 666 mil, es decir, en 10.5%.

La cifra muestra que el número de registros subió de 43% a 48% del total.

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Menos líneas activas; mayores ingresos por usuario

Sin embargo, la consultoría The Competitiveness Intelligence Unit (The CIU) dijo que al segundo trimestre del 2026, la base de usuarios móviles se ubicó en 157.1 millones de líneas activas, “lo que mostró un ajuste trimestral a la baja de -1.7 millones de accesos derivado del cumplimiento del registro obligatorio de líneas”.

Explicó que “la contabilidad incluye a la totalidad de las empresas del mercado, incluyendo a los más de 170 operadores móviles virtuales (OMV) que operan en México”.

De acuerdo con la consultoría hay una pérdida acumulada de líneas en este año de 4.9 millones de líneas, al pasar de 162 millones en diciembre de 2025 a 157.1 en junio de 2026.

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La consultoría afirmó que el mercado alcanzó ventas por 97 mil 506 millones de pesos en el segundo trimestre de este año.

Añadió que subió el nivel de ventas por un mayor consumo de datos y la migración a planes de mayor valor.

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Planes de mayor valor impulsan ingresos del sector

El Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) se incrementó en 6.4% anual, a una cifra de 151 pesos mensuales), uno de los más importantes crecimientos desde el primer trimestre de 2021.

En medio de la amenaza a suspender líneas celulares que no se registren, “la migración hacia planes de mayor valor y la creciente adopción de servicios móviles compensaron la reducción en el número de líneas, consolidando la transición del mercado de volumen a valor”.

The CIU agregó que “aún en un entorno de ajuste regulatorio, la resiliencia de la demanda por conectividad móvil mantiene una trayectoria positiva para la industria y anticipa una estabilización del mercado en los próximos trimestres”.

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La suspensión del servicio de líneas de celular comenzará a partir del 15 de agosto para aquellos que terminen con el número cero, el 30 de agosto para el uno y cada 15 días se suspenderán paulatinamente hasta concluir el 31 de diciembre próximo.

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